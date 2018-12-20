Мир

Во Франции умер один из лидеров "желтых жилетов"

В четверг, 20 декабря, в результате протестов «желтых жилетов» во Франции погиб девятый человек.

Как сообщает АР, министр внутренних дел страны Кристоф Кастанер заявил, что жертва была участником протеста в юго-западном городе Аген.

Протестующий попал под грузовик, и был местным лидером движения «желтых жилетов». Восемь других также умерли, в основном, из-за дорожно-транспортных происшествий, связанных с блокировкой движения.

Демонстранты продолжают блокировать пункты въезда на автомагистрали и транспортные развязки по всей стране.

Напомним, протесты во Франции начались 17 ноября с акции водителей, несогласных с повышением налога на горючее. Акция получила название «Желтые жилеты» по одежде протестующих, которые выходят на улицу в светоотражающих жилетах, как у водителей.

10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон объявил о чрезвычайном экономическом и социальном положении в стране . Он призвал протестующих к порядку и анонсировал, что с 2019 года в стране на 100 евро будет повышена минимальная зарплата.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что лидер партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон заявил, что введение режима чрезвычайного положения во Франции не остановит акции протеста «желтых жилетов».

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