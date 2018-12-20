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Украина

Дело о смертельном ДТП в Харькове: адвокаты Зайцевой протестовали в суде против новых данных экспертов

18:17 20 декабря 2018   438
Елена Зайцева
Инф. «ФАКТОВ»

Обвиняемая в совершении резонансного кровавого ДТП в Харькове Елена Зайцева двигалась на авто перед столкновением со скоростью 106 км/ч. Это следует из данных новой экспертизы, которые обнародовал адвокат другого обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

Так, новую экспертизу провели в Днепре. Ее проводили по материалам уголовного производства три эксперта, сообщает «Громадське».

В то же время, защита Зайцевой во время судебного заседания ходатайствовала против включения результатов в материалы дела. Суд объявил перерыв до 8-го января.

Также 19 января в суде сообщили, что повторная экспертиза не установила, была ли Зайцева под действием алкоголя или наркотических средств.

Как писали «ФАКТЫ», Елену Зайцеву и Геннадия Дронова, которых обвиняют в кровавом ДТП в Харькове, оставили под стражей без возможности внести залог до 16 февраля 2019 года.

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