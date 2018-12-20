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За месяц число получателей субсидий в Украине выросло более чем вдвое
В Украине резко возросло число получателей субсидий на оплату услуг ЖКХ. Так, в ноябре 2018 года ее получали 3 миллиона 349 тысяч домохозяйств. Об этом сообщает Государственная служба статистики. По данным ведомства, в октябре субсидии получали полтора миллиона домохозяйств, сообщает РБК-Украина.
Так, средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в ноябре 2018 года уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 1,7% и составил 531,2 грн.
Как писали «ФАКТЫ», в текущем отопительном сезоне, как и раньше, сэкономленную сумму субсидии можно использовать для оплаты в следующем месяце за потребленные свыше выделенной социальной нормы газ, воду или электроэнергию.
Например, семье была начислена октябрьская субсидия в размере 550 гривен. Обязательный платеж домохозяйства составил 820 гривен. Но в октябре семья израсходовала всего 13 кубометров газа, уплатив его фактическую стоимость — 92,26 гривен. В ноябре семья имеет право рассчитаться за потребленный сверх нормы газ сэкономленной в предыдущем месяце субсидией.
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