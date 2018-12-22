Салюты портятся от перепада температур: что нужно знать при покупке пиротехники на праздники (фото)

Общество

Новый год все ближе, и люди активно готовятся к праздникам. Одни закупают продукты и напитки для новогоднего стола, другие бросились искать фейерверки и салюты. Несмотря на то, что в стране уже пятый год идет война и запуск пиротехники запрещен, особенно в тех регионах, где объявлено военное положение, многие наши соотечественники не могут устоять перед искушением полюбоваться салютом в новогоднюю ночь.

Перед праздниками спасатели и правоохранители не только проводят разъяснительную работу о том, какие фейерверки и салюты можно использовать, но и борются с теми, кто продает пиротехнику с нарушением правил.

— Основная причина порчи пиротехнических средств — это несоблюдение температурного режима при хранении, — рассказали «ФАКТАМ» в столичном главке Госслужбы по ЧС Украины. — Ведь зачастую на рынках и лотках они весь день лежат на холоде, а вечером попадают в теплое помещение. От длительного воздействия перепадов температур фейерверки или салюты становятся непригодными. В лучшем случае пиротехника не сработает, а в худшем — может нанести увечье.

В специализированных магазинах весь товар имеет сертификаты: на пиротехнических изделиях должны быть наклейки с соответствующей надписью на украинском языке. Кроме того, на каждой упаковке должны быть срок годности, данные производителя и инструкция. Только при соблюдении правил безопасности праздник не ознаменуется серьезными последствиями, — говорят в пресс-службе.

Администратор одного из специализированных магазинов по продаже салютов и фейерверков Артем Глебов рассказал «ФАКТАМ», что основная масса (около 90%) пиротехники, которая есть в продаже, произведена не в Европе, как это иногда пишут импортеры, а в Китае (цена на салютные установки стартует от 250 гривен). Но они вполне безопасны, если их использовать, соблюдая элементарные правила.

— В первую очередь, нужно прочитать инструкцию — в ней подробно описано, как запускать салют или фейерверк, — говорит Артем Глебов. - Направлять установку нужно строго вверх, а не под наклоном, при этом расстояние от жилых домов или других строений должно быть не менее 100 метров, чтобы выстрел не угодил в окно и не наделал беды. Установка должна находиться на ровной, нескользкой поверхности, причем подпирать ее камнями или кирпичами не стоит, ведь от неудачного выстрела «подпорка» может отлететь в сторону и травмировать зрителей.

И самое главное — если вы уже навеселе, лучше запуск салюта отложить. Помню случай, когда один «умник» подбежал и ногой пнул установку. В результате он и трое его друзей оказались в больнице с травмами, полученными от выстрелов перевернувшейся установки.

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Полиция уже проводит рейды по выявлению на рынках продавцов пиротехнических изделий, нарушающих правила торговли. Как отметили «ФАКТАМ» в Киевском областном главке Нацполиции Украины, только за несколько дней таких профилактических мероприятий было составлено около десятка админпротоколов на торговцев пиротехникой.

Штраф за нарушение правил торговли — около 200 гривен.

Судя по всему, такое наказание не слишком пугает продавцов нелегальной пиротехники, впрочем, как и тех, кто нарушает правила запуска фейерверков и салютов. За это могут оштрафовать на сумму от 85 до 255 гривен. Как признаются сами правоохранители, тут еще нужно доказать, что нарушение было. В большинстве случаев полиция приезжает, когда нарушителей уже и след простыл. Попадаются в основном те, кто по неосторожности травмируется и не может сбежать с места происшествия.

Вот и получается, что, несмотря на запреты, в новогодние праздники практически во всех дворах грохочут салюты и сверкают фейерверки.

Ранее «ФАКТЫ"сообщали, что в День святого Николая, 19 декабря, в столице на Софийской площади открыли главную елку страны. В этом году ее украсили уникальной гирляндой. А ближе к Новому году киевская елка, уже признанная самой красивой в Европе, сменит свой наряд.

Фото пресс-службы столичного главка Госслужбы по ЧС Украины и Киевского областного главка Нацполиции Украины

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