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В Германии автомобиль врезался в толпу на остановке: много пострадавших (видео)
В немецком городе Реклингхаузен, расположенном на северной окраине Рурской области на северо-западе федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, произошло ДТП — легковой автомобиль въехал в толпу пешеходов на автобусной остановке.
Как пишет Bild, травмы получили девять человек.
По предварительным данным полиции, автомобиль выехал с полосы на тротуар, после чего наехал на остановку и людей.
В полиции сообщили, что не исключают версии ДТП или намеренного действия водителя.
На место происшествия приехали бригады скорой помощи, пожарные и полицейские. Район рядом с остановкой оцепили.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о крупном ДТП в федеральной земле Баден-Вюртемберг, расположенной на юго-западе Германии, которое произошло с участием 10 автомобилей. В нем погибли, по меньшей мере, четыре человека. Также сообщалось об аварии в Германии с пассажирским автобусом, который слетел с шоссе в кювет и перевернулся. Травмы получили 16 человек.
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