Спорт

Украинец Скрипник стал тренером года в европейском чемпионате

Украинский специалист Виктор Скрипник был признан лучшим тренером 2018 года в Латвии. Наш соотечественник привел ФК «Рига» к «золотому дублю» — выиграл чемпионат и Кубок страны впервые в истории клуба, образованного в 2015 году.

Отмечу, что в национальном первенстве, которое проводится по системе «весна-осень», ФК «Рига» набрал 64 очка за 28 туров, опередив ближайшего преследователя, «Вентспилс», на четыре пункта, а нападающий команды Дарко Лемаич, забив 15 мячей, стал лучшим бомбардиром чемпионата. В решающем же матче национального Кубка подопечные Скрипника в серии пенальти обыграли тот же «Вентспилс» (основное время завершилось нулевой ничьей).

49-летний специалист, с 1996-го по 2016-й выступавший и тренировавший в немецком «Вердере», принял ФК «Рига» в начале июля нынешнего года и смог добиться с командой небывалого успеха за трехлетнюю историю существования клуба.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что назван лучший футболист украинской премьер-лиги 2018 года.

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