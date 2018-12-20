- 0:27 Украина отправит всех воров в законе на родину, — Аброськин
- 23:45 Тревожное Рождество: в связи с угрозой теракта спецслужбы взяли под контроль аэропорты Германии
- 23:14 В Украине у каждого водителя будет свой электронный кабинет
- 23:13 УЕФА назвал лучший гол группового турнира Лиги чемпионов
- 23:06 Волынь запретила на своей территории "русскоязычный культурный продукт"
- 22:37 У УПЦ МП есть всего три месяца на переименование, потом — отмена регистрации
- 22:26 Редкий шотландский виски стоимостью 50 млн долларов оказался подделкой
- 22:06 Украинец Скрипник стал тренером года в европейском чемпионате
- 21:52 Украинцы стали меньше курить и пить
- 21:45 Маленький дрон уже почти сутки блокирует работу лондонского международного аэропорта
Украинец Скрипник стал тренером года в европейском чемпионате
Украинский специалист Виктор Скрипник был признан лучшим тренером 2018 года в Латвии. Наш соотечественник привел ФК «Рига» к «золотому дублю» — выиграл чемпионат и Кубок страны впервые в истории клуба, образованного в 2015 году.
Отмечу, что в национальном первенстве, которое проводится по системе «весна-осень», ФК «Рига» набрал 64 очка за 28 туров, опередив ближайшего преследователя, «Вентспилс», на четыре пункта, а нападающий команды Дарко Лемаич, забив 15 мячей, стал лучшим бомбардиром чемпионата. В решающем же матче национального Кубка подопечные Скрипника в серии пенальти обыграли тот же «Вентспилс» (основное время завершилось нулевой ничьей).
49-летний специалист, с 1996-го по 2016-й выступавший и тренировавший в немецком «Вердере», принял ФК «Рига» в начале июля нынешнего года и смог добиться с командой небывалого успеха за трехлетнюю историю существования клуба.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что назван лучший футболист украинской премьер-лиги 2018 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.
Ветер: 3 м/с Ю-3
Давление: 755 мм