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Украина

Морская база на Азовском море: Полторак назвал приоритетные задачи ВМС в следующем году

3:25 21 декабря 2018   74
Украинские корабли на Азовском море
Инф. «ФАКТОВ»

Создание морской базы в Азовском море станет приоритетной задачей Министерства обороны в 2019 году. Об этом заявил глава оборонного ведомства Степан Полторак, передает «Громадське».

«Нам нужно усилить свое присутствие в Азовском море, мы должны реагировать на те угрозы, которые существуют в Азовском море и ни в коем случае не согласимся с очередной попыткой РФ захватить новые территории, все Азовское море», — сказал Полторак на пресс-конференции в Одессе.

Он отметил, что командование Военно-морских сил должно предоставить расчеты по созданию морской базы на Азовском море.

Российские пограничники остановили более 700 судов, следующих в украинские порты в Азовском море или из них через Керченский пролив.

В России заявляли, что не намерены прекращать досмотр судов в Азовском море. В Москве настаивают, что это делается в рамках международных норм и с целью обеспечения безопасности.

Из-за задержек судов российскими пограничниками в 2018 году доходы портов Мариуполя и Бердянска сократились более чем на треть.

Напомним, что помимо Украины, действия России в Азовском море осуждают в США, ЕС и НАТО. Европарламент принял резолюцию по Азовскому морю.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Генассамблея ООН в своей резолюции призвала Россию обеспечить свободу навигации в Керченском проливе и Азове.

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