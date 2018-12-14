21 декабря 2018

Признаюсь, выбор произведения для сегодняшней рубрики ''Фигурка дня'' был для меня особенно сложным. Объясню, почему. Дело в том, что сегодня в Японии полным ходом идут последние приготовления к празднованию 85-летнего юбилея императора Акихито. Вообще-то сам юбилей будет отмечаться в воскресенье. Но сейчас с экранов телевизоров и со страниц газет на головы подданных единственного в мире (!) правящего императора льётся такой поток интереснейшей информации о его жизни, что я решил и вас познакомить с фрагментами его захватывающей биографии.

А сложность заключалась в том, какую композицию представить вашему вниманию в этот день. Ведь в нашей коллекции работ, посвящённых теме жизни японских императоров, невероятно много. Эти работы, как правило, не персонифицированы. Да в этом и нет никакой необходимости. Ведь император, облачённый в традиционные одежды и соответствующим образом подготовленный к исполнению своих церемониальных функций, настолько похож на всех своих предшественников, что отличить одного из них от другого практически невозможно. На исторических фотографиях император Акихито во время церемонии вступления в должность, состоявшейся 7 января 1989 года, выглядит абсолютно идентично с героем этой уникальной фарфоровой композиции.

Каждая малейшая деталь торжественного убранства или предметов, окружающих героя этого произведения, в буквальной точности соответствует тому, как это происходит на самом деле. Разве что огромное покрывало из натурального китайского шёлка, наполненное нежным пухом, на котором восседает фарфоровый император, является творческим домыслом испанских мастеров, создавших это чудо.

Хочу заметить, что из множества императорских композиций я выбрал для сегодняшнего представления именно эту не случайно. Известно, что император Акихито очень любит испанский фарфор. Одно из самых грандиозных произведений, созданных мануфактурой Lladro, даже стоит в императорской резиденции, в столовой. Такая же работа, изображающая охоту на оленей, есть и в нашей коллекции, и её нетрудно найти по ссылке в архиве этой рубрики.

Кстати, император Акихито является человеком необычным во многих смыслах. Воспитывался он наряду с японским наставником императорской семьи Коидзуми ещё и американской воспитательницей Элизабет Грей Вининг, известным автором детских книг, которая помогала тогда ещё принцу в изучении английского языка и западной культуры. Выбрав себе в жёны девушку не аристократического происхождения, Акихито, став императором, заметно изменил уклад жизни в императорской семье. Например, троих своих детей они с супругой воспитывали сами, не отдавая их на попечение нянек и гувернёров. Как и его отец, Акихито увлекается биологией и ихтиологией. Он даже опубликовал 25 научных работ, посвящённых исследованиям морских бычков. А после поездки в США император призвал японцев разводить знаменитого американского леща. И японцы так увлеклись этим разведением, что вскоре в водоёмах Японии американский лещ начал вытеснять традиционных японских рыб. В связи с этим в 2007 году пришлось Акихито публично принести извинения всему японскому народу.

А летом 2016 года появилась информация о том, что Акихито принял решение добровольно отречься от императорского престола и передать трон своему сыну Нарухито. Эта информация несколько раз опровергалась представителями императорского двора. Однако 6 марта 2018 года правительство Японии утвердило специальный указ о проведении 30 апреля 2019 года официальной церемонии отречения императора от престола. Поскольку до этой прощальной церемонии остаётся ещё немало времени, а императорский юбилей уже, как говорится, на носу, позвольте поздравить и Акихито, и всех наших сегодняшних именинников (это, чтобы не вставать дважды) с праздником. И пожелать всем добра и счастья.