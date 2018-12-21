Происшествия

Под Киевом перевернулась маршрутка с пассажирами: много пострадавших (фото)

На автодороге Киев — Обухов около села Плюты утром в пятницу, 21 декабря, перевернулась маршрутка, в салоне которой находилось 30 пассажиров. Восемь человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы. Ранее сообщалось, что на трассе Львов — Тернополь, недалеко от города Винники, военный КрАЗ столкнулся с микроавтобусом «Фольксваген T5», перевозившим пассажиров. Пострадали восемь человек, в том числе трое детей

Как сообщают в полиции Киевской области, водитель Mercedes-Benz на скользкой дороге не справился с управлением. На месте аварии работают следственно-оперативная группа Обуховского отдела полиции ГУНП в Киевской области, бригады скорой медицинской помощи.

Полицейские устанавливают личные данные потерпевших, опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства дорожного происшествия.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве маршрутка врезалась в дерево из-за пьяного пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте и начал метаться перед автомобилем.

Также сообщалось, что под Киевом на Варшавской трассе произошло масштабное ДТП с участием маршрутки и грузового автомобиля: машина, перевозящая пассажиров, буквально влетела под припаркованный у обочины грузовик. Один человек скончался в больнице, семеро пострадали.

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