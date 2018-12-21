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Небывалый град в Австралии: ущерб оценили в 170 миллионов долларов (фото, видео)
Австралийский город Сидней приходит в себя после катастрофического стихийного бедствия. Ущерб от выпавшего здесь небывалого града превышает сумму в 170 миллионов долларов. Градины, которые по размеру были сопоставимы с теннисным мячом и с мячом для гольфа, с легкостью пробивали крыши и окна домов и автомобилей. Только каким-то чудом никто, по предварительным данным, не погиб.
Одна из местных жительниц Пенни Стрит рассказала изданию The Sydney Morning Herald, что она с детьми сначала наблюдала за градом на улице. Но затем, когда градины начали увеличиваться, сочла это небезопасным, и семья отправилась в дом. К счастью, она вошла первой. Когда женщина проходила через кухню, слуховое окно разбилось и острый кусок пластика пролетел в пяти сантиметрах от ее лица, ударив ее по ноге. Потом разбилось слуховое окно в холле. Пенни и дети застряли в помещении между входной дверью и кухней, опасаясь приближаться к стеклу.
Град застал на улице и Динну Бриндл с дочкой Шарлоттой. Они успели вбежать в дом и, в ужасе обнявшись, слушали, как градины колотит по крыше. Девочка надела свои меховые наушники, так как шум был очень громкий. Она лежала на полу и плакала, а родители ее утешали. Зато потом, когда град прекратился, девочка тут же побежала на улицу, радуясь «белому Рождеству».
Enormous hail near Sydney Australia this morning 20th December. Report; @EmilyC_OBrien #severeweather #extremeweather #SydneyHail pic.twitter.com/XP1jEelQrA— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 20 декабря 2018 г.
Ранее град выпал и в австралийском штате Квинсленд.
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