Небывалый град в Австралии: ущерб оценили в 170 миллионов долларов (фото, видео)

Мир

Австралийский город Сидней приходит в себя после катастрофического стихийного бедствия. Ущерб от выпавшего здесь небывалого града превышает сумму в 170 миллионов долларов. Градины, которые по размеру были сопоставимы с теннисным мячом и с мячом для гольфа, с легкостью пробивали крыши и окна домов и автомобилей. Только каким-то чудом никто, по предварительным данным, не погиб.

Одна из местных жительниц Пенни Стрит рассказала изданию The Sydney Morning Herald, что она с детьми сначала наблюдала за градом на улице. Но затем, когда градины начали увеличиваться, сочла это небезопасным, и семья отправилась в дом. К счастью, она вошла первой. Когда женщина проходила через кухню, слуховое окно разбилось и острый кусок пластика пролетел в пяти сантиметрах от ее лица, ударив ее по ноге. Потом разбилось слуховое окно в холле. Пенни и дети застряли в помещении между входной дверью и кухней, опасаясь приближаться к стеклу.

Град застал на улице и Динну Бриндл с дочкой Шарлоттой. Они успели вбежать в дом и, в ужасе обнявшись, слушали, как градины колотит по крыше. Девочка надела свои меховые наушники, так как шум был очень громкий. Она лежала на полу и плакала, а родители ее утешали. Зато потом, когда град прекратился, девочка тут же побежала на улицу, радуясь «белому Рождеству».

Ранее град выпал и в австралийском штате Квинсленд.

Как писали «ФАКТЫ», шторм с градом вызвал хаос в Риме, затопив метро.

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