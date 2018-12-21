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Популярный американский телеканал назвал Усика боксером года
Один из самых популярных американских телеканалов ESPN (Entertainment and Sports Programming Network) назвал абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе украинца Александра Усика лучшим боксером мира по итогам уходящего 2018 года.
В престижном рейтинге наш соотечественник, добывший в 2018-м три победы (над Майрисом Бриедисом и Муратом Гассиевым в рамках Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), а также над Тони Беллью), обошел своего кума Василия Ломаченко, а также непобедимых Энтони Джошуа, Майки Гарсию и Мориса Гукера.
Примечательно, что топ-десятке рейтинга того же телеканала ESPN лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории Усик, ставший первым в истории победителем WBSS и объединивший пояса всех ассоциаций, занимает лишь восьмое место — лидирует же другой украинец Василий Ломаченко.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Усик назвал соперника, с которым хочет встретиться в ринге.
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