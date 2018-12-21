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A Bola: «Шахтер» подписал очередного бразильца
Как сообщает авторитетное издание A Bola, донецкий «Шахтер» подписал контракт с 18-летним бразильским атакующим полузащитником Маркосом Антонио, выступающим в клубе второго португальского дивизиона «Эшториле». Контракт с футболистом, рост которого всего 166 см, рассчитан на пять лет, сумма сделки не разглашается.
Маркос Антонио — воспитанник бразильского «Атлетико Паранаэнсе». В текущем сезоне он провел за «Эшторил» пять поединков. Кроме «Шахтера», в молодом футболисте также были заинтересованы «Бенфика» и «Спортинг».
Как отмечает источник, главный тренер горняков Паулу Фонсека еще не определился, брать форварда с собой на зимний сбор в Турцию или оставить в «Эшториле» до конца сезона на правах аренды.
Кстати, на турецкой земле у «Шахтера», которому 14 и 21 февраля предстоят матчи Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом», запланированы два тренировочных сбора. Первый этап подготовки в Белеке пройдет с 20 по 26 января (два спарринга), второй — с 29 января по 7 февраля (пять товарищеских поединков).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» прекратил борьбу в Лиге чемпионов.
Фото ФК «Эшторил»
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