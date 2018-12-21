34.96 27.58 31.58
Киев: -2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

A Bola: «Шахтер» подписал очередного бразильца

11:46 21 декабря 2018   119
Маркос Антонио
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Как сообщает авторитетное издание A Bola, донецкий «Шахтер» подписал контракт с 18-летним бразильским атакующим полузащитником Маркосом Антонио, выступающим в клубе второго португальского дивизиона «Эшториле». Контракт с футболистом, рост которого всего 166 см, рассчитан на пять лет, сумма сделки не разглашается.

Маркос Антонио — воспитанник бразильского «Атлетико Паранаэнсе». В текущем сезоне он провел за «Эшторил» пять поединков. Кроме «Шахтера», в молодом футболисте также были заинтересованы «Бенфика» и «Спортинг».

Как отмечает источник, главный тренер горняков Паулу Фонсека еще не определился, брать форварда с собой на зимний сбор в Турцию или оставить в «Эшториле» до конца сезона на правах аренды.

Кстати, на турецкой земле у «Шахтера», которому 14 и 21 февраля предстоят матчи Лиги Европы с немецким «Айнтрахтом», запланированы два тренировочных сбора. Первый этап подготовки в Белеке пройдет с 20 по 26 января (два спарринга), второй — с 29 января по 7 февраля (пять товарищеских поединков).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Шахтер» прекратил борьбу в Лиге чемпионов.

Фото ФК «Эшторил»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...

Киев
-2

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 752 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины