34.96 27.58 31.58
Киев: -2
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Чекистский скандал в Латвии: митрополит Рижский оказался агентом КГБ (документ)

12:14 21 декабря 2018   842
Митрополит Рижский и всея Латвии Александр
Инф. «ФАКТОВ»

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Александр Иванович Кудряшов) оказался агентом КГБ под псевдонимом «Читатель». Его завербовали еще в 1982 году. Ранее в Литве в сотрудничестве с Комитетом госбезопасности заподозрили известного актера Донатаса Баниониса.

«Тут в Латвии ко дню рождения ЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) была создана 20 декабря 1917 года) подарок сделали. Открыли архивы КГБ. Александр Иванович Кудряшов был завербован в 1982 году. Вербовал сотрудник 5-го отдела 4-го отделения Комитета государственной безопасности Латвийской ССР Александр Ищенко. Александру Ивановичу Кудряшову был присвоен псевдоним „Читатель“. Статус — агент», — пишет на своей страничке в социальных сетях журналист Аркадий Бабченко и добавляет: «Это к вопросу, зачем нам поместная церковь».

Еще об одном агенте КГБ в Twitter сообщил известный российский блогер Рустем Агадамов. «Также выложены данные агента КГБ „Анатолия“ — сотрудника отдела внешних церковных связей Московского патриархата, доктора теологии, протоиерея Миролюбова. Завербован в 1981 году», — пишет блогер.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», издание Bild опубликовало фото удостоверения службы безопасности ГДР (Штази), выданного в 1985 году нынешнему президенту России Владимиру Путину.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»

Киев
-2

Ветер: 3 м/с  3
Давление: 752 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины