- 17:06 Я был очень сексуальным: почему покинул проект самый яркий участник «Х-фактора»
- 17:05 Убийство Гандзюк: следователи СБУ выдвинули новую версию
- 16:38 Минюст показал обновленный корпус Лукьяновского СИЗО
- 16:31 Как похудеть к Новому году без вреда для здоровья
- 16:27 Волкер заявил об отказе России встречаться по механизму Будапештского меморандума
- 16:26 Стало известно, сколько стоит новогодний корпоратив Олега Винника
- 16:18 В России принуждают население отказаться от доллара
- 15:57 Чиновника Киевской облгосадминистрации заподозрили в многомиллионной афере с деньгами ЕС для переселенцев
- 15:36 Умер известный российский миллиардер
- 15:34 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн женский спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место
Чекистский скандал в Латвии: митрополит Рижский оказался агентом КГБ (документ)
Митрополит Рижский и всея Латвии Александр (Александр Иванович Кудряшов) оказался агентом КГБ под псевдонимом «Читатель». Его завербовали еще в 1982 году. Ранее в Литве в сотрудничестве с Комитетом госбезопасности заподозрили известного актера Донатаса Баниониса.
«Тут в Латвии ко дню рождения ЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия (ВЧК) была создана 20 декабря 1917 года) подарок сделали. Открыли архивы КГБ. Александр Иванович Кудряшов был завербован в 1982 году. Вербовал сотрудник 5-го отдела 4-го отделения Комитета государственной безопасности Латвийской ССР Александр Ищенко. Александру Ивановичу Кудряшову был присвоен псевдоним „Читатель“. Статус — агент», — пишет на своей страничке в социальных сетях журналист Аркадий Бабченко и добавляет: «Это к вопросу, зачем нам поместная церковь».
Еще об одном агенте КГБ в Twitter сообщил известный российский блогер Рустем Агадамов. «Также выложены данные агента КГБ „Анатолия“ — сотрудника отдела внешних церковных связей Московского патриархата, доктора теологии, протоиерея Миролюбова. Завербован в 1981 году», — пишет блогер.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», издание Bild опубликовало фото удостоверения службы безопасности ГДР (Штази), выданного в 1985 году нынешнему президенту России Владимиру Путину.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Из предвыборного выступления кандидата в депутаты: «Выбрав меня, вы получите то, чего у вас нет, не было и никогда не будет!»
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 752 мм