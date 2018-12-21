Забыл банковскую карту: всплыли важные детали убийства покупателя в харьковском супермаркете

Происшествия

Покупатель, которого застрелили в харьковском супермаркете охранники, забыл дома банковскую карточку и видимо поэтому не мог расплатиться на кассе. Об этом сообщила «ФАКТАМ» мама убитого Светлана Комар.

«Позже, разбирая вещи сына, я дома нашла его банковскую карточку, которую он всегда носил с собой. А в тот раз не взял. Скорее всего, он понял, что забыл карточку, уже на кассе», — сообщила она.

По ее словам, охранники, убившие ее сына, рассказали ей, что он в торговом зале супермаркета взял кефир, сыр, батон и рыбу. При этом надкусил хлеб и пил кефир. Потом пошел с этим всем на кассу и якобы не захотел платить.

«Это звучит очень странно. Если человек не намерен платить, зачем ему идти на кассу с этим товаром? Тот, кто хочет что-то украсть, скорее вынесет товар в карманах», — поясняет она.

По словам Светланы Комар, несколько дней назад им позвонила женщина, которая в тот момент тоже стояла в очереди. Она сказала, что это охранники начали провоцировать конфликт. Говорили Никите что-то вроде: «Ты что такой борзый, щенок?» А потом повели в какую-то комнату.

Также по словам матери погибшего, ее сын три месяца перед убийством жил в Стокгольме и приехал в Украину, чтобы оформить рабочую визу.

Как писали «ФАКТЫ», 5 декабря 2018 года охранники застрелили покупателя в одном из супермаркетов города.

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