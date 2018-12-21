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Общество

В Киеве закрыли скандальный ресторан быстрого питания

12:38 21 декабря 2018   1109
KFC в Доме профсоюзов
Инф. «ФАКТОВ»

Ресторан быстрого питания KFC, расположенный в Доме профсоюзов в центре Киева, прекратил свою работу. Об этом в Facebook сообщили в общественной организации «Семья Героев Небесной Сотни».

«Приветствуем решение KFC закрыть фаст-фуд в Доме профсоюзов на Майдане Независимости. Хорошо, что бизнес прислушивается к мнению общественности и наших семей», — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 21 ноября на Майдане Независимости в пятую годовщину Евромайдана на Крещатике были протесты против открытия в отреставрированном Доме профсоюзов заведения общепита. По мнению участников акции, это слишком цинично и провокационно открывать в горевшем здании ресторан «Жареные цыплята» (КFC) да еще и в годовщину событий на Майдане. Протесты переросли в силовое противостояние с полицией. В ход пошли подручные предметы и газовые баллончики.

Как сообщали «ФАКТЫ», ранее поступала противоречивая информация о работе фаст-фуда в Доме профсоюзов. Руководство сети ресторанов быстрого питания KFC приняло решение о закрытии своего заведения в Доме профсоюзов на Майдане Незалежности в Киеве. Позже выяснилось, что в заведении проходит ремонт и его якобы намерены снова запустить в работу.

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