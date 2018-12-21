Цены на бензин и дизтопливо опустились ниже психологической отметки

Деньги

Хорошая новость для украинских автомобилистов. С начала недели, с 17 декабря, нефтепродукты на заправках подешевели в среднем на 70−85 копеек, и их цена, как и прогнозировалось, опустилась ниже психологической отметки в 30 гривен за литр. Кроме того, сжиженный газ подешевел за этот период на 40 копеек — до 14 гривен за литр. В пятницу, 21 декабря, средняя по Украине стоимость литра бензина А-95 составляет 29,60 грн, дизельного топлива — 29,52 грн, а сжиженного газа — 14 грн.

Такое снижение розничных цен на отечественных АЗС напрямую связано с ситуацией на мировом нефтяном рынке. В четверг, 20 декабря, стоимость барреля нефти марки Brent опустилась до $ 54,66 доллара. Последний раз такие нефтяные котировки были зафиксированы в январе 2017 года. В пятницу, 21 декабря, «черное золото» подорожало всего на несколько центов — до 54,7 доллара за баррель. По мнению аналитиков, это свидетельствует о том, что существенного роста нефтяных цен пока ожидать не стоит.

Очередным ударом по нефтяному рынку стало решение Федеральной резервной системы США (ФРС) о повышении базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта, до 2,25−2,50%. Международные эксперты опасаются, что такой шаг ФРС приведет к замедлению темпов роста крупнейшей экономики мира и, как следствие, к снижению спроса на «черное золото».

Тем временем в СМИ появилась информация о том, что ОПЕК+ готовится опубликовать целевые уровни сокращения добычи нефти странами — участниками соглашения, чтобы как-то внести ясность по параметрам сделки и попытаться остановить падение нефтяных котировок. Согласно неофициальным данным, страны — члены ОПЕК будут сокращать в 2019 году добычу на 3% от уровня октября 2018 года, а не на 2,5%, как договаривались ранее.

Однако эксперты считают, что это вряд ли существенно повлияет на цены. Кроме того, мало кто верит, что соглашение будет выполняться. Во всяком случае Россия пока только наращивает добычу, достигнув в этом месяце рекордных 11,42 млн баррелей нефти в сутки.

Да и Соединенные Штаты уже обогнали РФ и вышли на рекордный уровень добычи, который составил по итогам прошлой недели 11,7 млн баррелей в сутки, из которых более 8 млн приходится на производителей сланцевой нефти.

Что же касается Украины, то цены на заправках будут опускаться и дальше. По словам директора Консалтинговой группы «А-95» Сергея Куюна, в январе 2019 года литр бензина может подешеветь еще на пару гривен. Причем даже если стоимость нефти поднимется до 60−65 долларов за баррель.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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