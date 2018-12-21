Сержант полиции напал с ножом на 12-летнюю школьницу в Киеве

Происшествия

На столичном жилмассиве Отрадный во время разбойного нападения на 12-летнюю девочку задержали полицейского. Вечером 20 декабря двое парней встретили школьницу в сквере и, повалив в снег, отобрали мобильный телефон. Девочка сопротивлялась, поэтому ей зажали рот и стали угрожать ножом. Чем бы это закончилось, неизвестно, не появись в сквере прохожие, которые и спасли девочку от грабителей.

«Сегодня на мою младшую дочь Яну (12 лет) в парке за кинотеатром Тампере в 18:00 напали двое взрослых ребят 19 и 26 лет. Терзали, угрожали ножом в лицо и требовали отдать телефон. Ребенок сопротивлялся, они ее повалили на снег закрыли рот рукой и отобрали телефон. Тот, который постарше, работает в органах (конвойный полк милиции), женат, имеет маленького ребенка 10 месяцев. Спасибо добрым людям, Никите и Евгению, которые шли в детский сад забирать своих детей, они спасли нашу дочь, задержали этих уродов с телефоном и вызвали полицию», — написала в Facebook мама потерпевшей Наталия Саргсян.

Один из задержанных — действительно полицейский, подтвердила «ФАКТАМ» спикер столичной полиции Оксана Блыщик. Молодой человек 1996 года рождения служит в батальоне конвойной службы киевского главка полиции. В главке начата служебная проверка. Следствием же занимается Государственное бюро расследований (ГБР).

В отношении сержанта полиции и его сообщника, задержанных на месте преступления, открыто уголовное производство по признакам разбоя. Полицейский задержан на трое суток, ему готовятся объявить подозрение, сообщила пресс-служба ГБР.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве приговорили к пяти годам лишения свободы полицейского, который помог сбежать из-под стражи брачному аферисту-миллионеру.

А в Харькове проверяют причастность действующих полицейских к похищению марокканцев с целью получения выкупа. Пока задержан лишь один бывший правоохранитель — капитан милиции.

Фото из Facebook Наталии Саргсян

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