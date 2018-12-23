Кутья и особый хлеб на столе: как католики и протестанты празднуют Рождество Христово

Украина

25 декабря римокатолики, живущие по григорианскому календарю, встретят главный свой праздник — Рождество Христово (у православных это второй по важности праздник после Пасхи). В тот же день рождение Спасителя отмечают протестанты и некоторые православные общины.

А в понедельник, 24 декабря, у католиков Сочельник. Традиционно стол, за которым с появлением первой звезды собираются все члены семьи, принято украшать хвойными ветками. По народному обычаю, к ужину должно подаваться 12 постных блюд — они символизируют 12 апостолов и 12 месяцев прошедшего и будущего годов. Но выполнение этого обычая совсем не обязательно. А вот что непременно должно присутствовать на столе, так это кутья и облатки (рождественский хлеб, представляющий собой пластиночки, испеченные из пресного теста с вытесненными на них картинками Рождества Христова). В качестве напоминания о младенце Иисусе, лежавшем на сене в яслях в пещере Вифлеема, несколько облаток белого цвета кладут в центр стола на подушечку, заполненную сеном (кстати, как бы перекликаясь с этим обычаем, слово Вифлеем переводится как «дом хлеба»). После благословения облатки преломляются и люди обмениваются ими с наилучшими пожеланиями друг другу. А специально приготовленными облатками розового цвета принято угощать домашних животных. Легенды гласят, что в эту ночь некоторые домашние любимцы приобретают дар человеческой речи. Кладут облатку и на тарелку, которую ставят в память об умерших родственниках — для них за столом в Сочельник всегда оставляют одно свободное место. Заканчивается ужин пением колядок.

А затем верующие идут в костелы на Рождественское богослужение, которое состоит из трех служб — в полночь, так называемая Пастирка (в лоне Отца), на рассвете (во чреве Богоматери) и днем (в душах верующих). Каждый католик должен присутствовать на одной из этих служб.

К празднику в храмах и домах католиков устанавливаются своеобразные ясли (вертепы) с фигурками новорожденного Иисуса, Богоматери, Иосифа, ангелов, пастухов, пришедших поклониться младенцу, и животных — быка и осла (начало этому обычаю было положено в V веке). Еще со средних веков распространен обычай разыгрывать рождественские представления. Сначала они проводились в храмах и служили иллюстрацией к евангельским текстам, а затем переросли в богатое по содержанию и формам театральное действо.

Костелы, дома и улицы украшаются нарядными елками (дань обычаю, зародившемуся у древнегерманских народов, у которых вечнозеленые растения были символами жизни и плодородия) и гирляндами огней, символизирующих свет пришедшего в наш мир Спасителя.

Праздничные столы, особенно в первый день Рождества, непременно должны быть богатыми: считается, что тогда наступающий год будет благополучным. И конечно, украшением любого рождественского стола на Западе считаются запеченные индейка или утка, а также замечательные десерты — особый пудинг и рулет со сладкой начинкой, украшенный целыми сценками на тему праздника. Этот рулет, который называется святочным или рождественским поленом, символизирует настоящее полено, которое во многих католических странах сжигается в каминах 6 января, в праздник Богоявления (Эпифании), называемый еще днем «трех королей». Головешки, уголь и зола, оставшиеся от этого полена, используются потом при лечении болезней, в качестве защиты от молнии и как удобрение.

Ну и конечно, на Рождество принято обмениваться подарками, которые кладут под елку или в специальные носки от Санта-Клауса.

Принято у католиков и колядование, но, как правило, поют они в домашнем кругу или ходят с колядками и щедривками к близким друзьям, неся пожелания благодати Божьей. За это хозяева одаривают колядующих небольшими подарками.

Торжества католической церкви продолжаются в течение восьми дней (с 25 декабря по 1 января), которые называются Октавой Рождества Христова. В течение этого периода церковь вспоминает некоторых святых, которые были свидетелями Иисуса, или, как их еще называют, «товарищами Христа» (например, святого апостола и евангелиста Иоанна и других), вифлеемских детей-мучеников, убитых по приказу царя Ирода (28 декабря). Отмечаются день Святого Семейства, утвержденный Папой Римским Бенедиктом XV в 1921 году (30 декабря), и торжество Пресвятой Богородицы (1 января).

В течение Рождественской Октавы ни в коем случае нельзя сердиться, носить в сердце обиду, ссориться и использовать бранные слова. Как нельзя, особенно в первые праздничные дни, выполнять тяжелую и грязную работу. Да и другие домашние дела, например, шитье и рукоделие, желательно отложить на потом.

Зато можно без ограничений проявлять свою любовь к Богу, родным и близким, заниматься благотворительностью и просто радоваться жизни.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как католики готовились к Рождеству Христову и что традиционно нужно было успеть сделать перед праздником.

Также «ФАКТЫ» сообщали о том, какие дни в Украине будут выходными на католическое Рождество.

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