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Россия направила в Азовское море фрегат с торпедами и бомбометом
В сторону Азовского моря движется российский ракетный фрегат с вертолетом на борту. О передвижении военного судна сообщил очевидец информационного агентства Reuters.
Напомним, в связи с обострением ситуации в Азово-Черноморской акватории в Черное море был направлен американский боевой корабль. Его поход вызван агрессией России в Керченском проливе и захватом украинских военных катеров и буксира.
Как передает «Обозреватель», ссылаясь на Telegram-канале WarGonzo, речь якобы идет о сторожевом фрегате «Григорович», который выполняет «плановые задачи» в акватории Черного моря.
Корабль движется в 1,5 морской мили от берега в районе Феодосии.
По информации Telegram-канала «Караульный», корабль вооружен двумя торпедными аппаратами калибром 533 мм, реактивным противоторпедным бомбометом, автоматической 100-миллиметровой артустановкой А-190, ракетами «Калибр-НК» или сверхзвуковыми ПКР «Оникс». На вооружении фрегата находятся две вертикальные пусковые установки по 12 зенитных ракет комплекса «Штиль-1» (аналог «Бука») и две шестиствольные пушки АК-630М.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в среду, 19 декабря, в Украину с дружеским визитом прибыл корабль Королевских ВМС (Великобритания) «ЕCHO», который ошвартовался в Одесском порту. Прибытием в Украину своего корабля Великобритания еще раз подтвердила поддержку Украины в объединении усилий для обеспечения безопасности в Черноморском регионе. Визит корабля НАТО продлится до 22 декабря.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..
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