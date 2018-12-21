Новую «Мисс Вселенную» раскритиковали на родине за слишком «не филиппинский вид» (фото)

Шоу-бизнес

Победительницу конкурса «Мисс Вселенная 2018», финал которого состоялся в Бангкоке 17 декабря, раскритиковали у нее на родине. 24-летнюю Катриону Грей обвинили в том, что она выглядит «не по-филиппински».

Катриона стала четвертой представительницей Филиппин, завоевавшей корону первой красавицы мира, за всю 67-летнюю историю конкурса (ее предшественницам удавалось это сделать в 1969, 1973 и 2015 годах). И хотя многие сочли ее победу лестной для страны, нашлось и немало критиков, которые упрекнули Грей, которая родилась в Австралии и в чьих жилах течет филиппинская и шотландская кровь, в том, что ее внешность чересчур европеизирована и подогнана под западные стандарты.

Так, уважаемый священник Стефанос Педрано заявил в Twitter: «Эта „Мисс Филиппины“ кажется мне красивой европейкой с приятным загаром… Эти международные конкурсы просто пропагандируют европейские черты, как „золотой стандарт“ красоты». Его точку зрения разделяют и другие. «Она красива по западным меркам… Покажите мне моих широконосых девушек с темной кожей и жесткими, кудрявыми волосами», — пишут другие пользователи соцсетей.

В то же время представители молодого поколения говорят, что для современных девушек быть привлекательной — значит выглядеть наполовину белой, наполовину — филиппинкой. Недаром большим спросом в стране пользуются средства для отбеливания кожи.

Катриона

Как пишет издание Daily Star, глава китайского офиса американского модного журнала Women's Wear Daily Тиффани Ап активно выступила в защиту Катрионы. Тиффани заявила, что ее также часто называют «слишком смуглой» и «слишком высокой» для китаянки. «Если у „Мисс Ирландия“ не рыжие волосы и она выигрывает, никого это не волнует, никто не судит, достаточно ли по-ирландски она выглядит», — возмущается Ап. И добавляет, что, если азиатская девушка не соответствует вашим представлениям об Азии, то следует поставить под сомнения ваши источники представлений об Азии, а не девушку.

Предыдущие представительницы Филиппин — победительницы конкурса «Мисс Вселенная»

Ранее в китайском городе Санья состоялся финал конкурса красоты «Мисс мира-2018».

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