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У популярной тайской YouTube-блогерши и звезды соцсетей Ванчалеом Джамнеанпол возникли серьезные проблемы. Девушка раскритиковала в Facebook платье, в котором представительница Таиланда выступала на международном конкурсе «Мисс Вселенная 2018» в Бангкоке. Она назвала голубой туалет Софиды Канчанарин «уродливым». Однако выяснилось, что дизайнером платья является дочь короля страны Рамы X Маха Вачиралонгкорна — принцесса Сириваннавари Нариратана.

Софида Канчанарин в том самом платье

Как сообщает издание The Guardian, пост блогерши вызвал возмущение тайского миллионера и политика Китьянута Чайосбуранато, который выдвинул против нее обвинения: дело уже расследует полиция. «Я не могу принять, чтобы известный в онлайн-мире человек выражал негативное мнение, которой может повлиять на репутацию страны», — сказал бизнесмен, обвинив блогершу в «безответственном поведении».

Оскорбление величества в Таиланде официально было признано преступлением в 1908 году. Виновный может получить от трех до 15 лет тюрьмы. Наказание за совершение подобного преступления является самым строгим в мире.

Ванчалеом Джемненфол уже извинилась за свои высказывания. Она заявила, что не знала, каковы будут последствия ее действий, что она не хотела никого оскорбить, и что она очень сожалеет, если вдруг это нанесло ущерб королевским персонам.

31-летняя принцесса Сириваннавари Нариратана считается самой гламурной представительницей королевской семьи Таиланда. Она является чемпионкой Игр Юго-Восточной Азии 2005 года по бадминтону, серебряным призером Игр Юго-Восточной Азии 2017 года по конному спорту, а также одним из самых известный дизайнеров одежды в стране. Принцесса владеет собственной торговой маркой Sirivannavari и часто принимает участие в Неделях моды в Париже.

В 2008 году Сириваннавари заняла 16-е место в рейтинге самых привлекательных представителей королевских семей по версии журнала Forbes.

принцесса Сириваннавари Нариратана

Ванчалеом Джамнеанпол

Ранее «ФАКТЫ» писали, что «Мисс США» высмеяла прочих участниц конкурса «Мисс Вселенная» за незнание английского языка.

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