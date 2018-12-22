Шоу-бизнес

Звездного гостя держат в секрете: чего ждать от финала «Х-фактора» (фото)

Пятый прямой эфир проекта «Х-фактор» на канале СТБ состоится в субботу, 22 декабря. После четвертого этапа проект покинули Петр Гарасимов и группа DukeTime, и к финалу девятого сезона подошли четыре участника — представители всех категорий. Подопечный Дмитрия Шурова («30+») — Марк Савин, Андрея Данилко («Парни») — Дима Волканов, Олега Винника («Девушки») — Ольга Жмурина, Насти Каменских («Коллективы») — ZBSband.

Традиционно в финале вокального шоу участники будут петь в дуэтах с популярными артистами и мировыми звездами. Впервые на украинской сцене выступит экс-солистка культовой группы Spice Girls — Мелани Си.

*Мелани Си

До эфира остается тайной, с кем Мелани Си будет исполнять один из мировых хитов. Как и то, кто составит пару Дмитрию Монатику (MONATIK) и легенде британской музыки Алексу Клару.

*MONATIK

*Алекс Клар

А уж то, кто станет четвертым звездным гостем финала, держится в тайне даже от членов жюри.

— Подготовка к двум последним эфирам — самое напряженное время, — признался «ФАКТАМ» режиссер-постановщик шоу Юрий Пристаецкий. — Номера выстраиваются не только для участников, но и для звездных гостей, а это всегда дело очень ответственное. Тем более когда речь идет о мировых знаменитостях!

Кроме дуэта со звездой финалисты исполнят еще по две композиции, одна из которых была выбрана ими для кастингов «Х-фактора». Победитель девятого сезона станет известен во время суперфинала, 29 декабря.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что четвертый прямой эфир «Х-фактора» запомнился появлением Киркорова, а также Каменских на руках у Данилко. Интересно, что Настя недавно поразила поклонников своим новым образом.

Где смотреть финал «Х-фактора», читайте на сайте «ФАКТОВ».

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