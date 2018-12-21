В Закарпатье насмерть замерз месячный младенец

Происшествия

Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство в отношении 17-летней матери, у которой от переохлаждения погиб месячный младенец.

Как сообщили в прокуратуре, досудебное расследование начато Тячевской местной прокуратурой совместно с полицией.

Установлено, что мальчика, в крайне тяжелом состоянии с общим переохлаждением организма, привезли в больницу его 17-летняя мать и отец младенца. Через несколько часов, ребенок умер в реанимационном отделении районной больницы.

Нерадивых родителей обвиняют в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.

Сейчас идет выяснение всех обстоятельств, приведших к смерти мальчика.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти месячного младенца в Одесской области, который умер от риновирусной инфекции.

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