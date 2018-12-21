- 15:57 Чиновника Киевской облгосадминистрации заподозрили в многомилионной афере с деньгами ЕС для переселенцев
- 15:36 Умер известный российский миллиардер
- 15:34 Биатлон на ТВ: где смотреть онлайн женский спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место
- 15:33 В Конго более 20 человек погибли в результате падения самолета с российским экипажем
- 15:31 Мужчины не хотят секса: звезда российских сериалов озадачила сеть неожиданным постом
- 15:26 Суд освободил от наказания юного боевика "ДНР"
- 15:22 Лучший журналист Европы признался, что многие его статьи — фейки
- 15:20 В Киеве полицейских обвинили в попытке группового изнасилования в метро
- 15:04 Нищета и безысходность: в сети появились свежие фото Донецка
- 14:59 В Киеве за один день от гриппа умерли два человека
В Закарпатье насмерть замерз месячный младенец
Прокуратура Закарпатской области открыла уголовное производство в отношении 17-летней матери, у которой от переохлаждения погиб месячный младенец.
Как сообщили в прокуратуре, досудебное расследование начато Тячевской местной прокуратурой совместно с полицией.
Установлено, что мальчика, в крайне тяжелом состоянии с общим переохлаждением организма, привезли в больницу его 17-летняя мать и отец младенца. Через несколько часов, ребенок умер в реанимационном отделении районной больницы.
Нерадивых родителей обвиняют в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком.
Сейчас идет выяснение всех обстоятельств, приведших к смерти мальчика.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти месячного младенца в Одесской области, который умер от риновирусной инфекции.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..
Ветер: 3 м/с 3
Давление: 752 мм