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Суд освободил от наказания юного боевика "ДНР"
Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области освободил от наказания боевика «ДНР», примкнувшего к террористам в октябре 2014 года. Как отмечает прокуратура Донецкой области, ошибочность своего выбора парень понял уже в декабре 2015 году. После этого он вернулся на подконтрольную Украине территорию и явился с повинной в полицию.
В соответствии с материалами дела, находясь в составе одного из незаконных вооруженных формирований террористов, он осуществлял вооруженную охрану помещений, за что получал ежемесячную «зарплату» в размере 3−4 тысячи российских рублей.
Его действия следствие квалифицировало как совершение особо тяжкого уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 258−3 Уголовного кодекса Украины, что грозило наказанием в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества. Но, поскольку правонарушитель чистосердечно раскаялся и активно содействовал раскрытию преступлений «ДНР», о которых ему было известно, суд удовлетворил ходатайство прокурора отдела ювенальной юстиции прокуратуры Донецкой области и освободил парня от уголовной ответственности.
Отмечается, что на данный момент он трудоустроился и намерен создать семью.
Напомним, ранее Константиновский горрайонный суд Донецкой области вынес заочный приговор экс-заместителю городского головы Константиновки в период оккупации города Светлане Астаховой. Почти одновременно этот же суд приговорил боевика террористической организации «ЛНР», воевавшего против Украины на Светлодарской дуге.
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