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Уже 27 декабря участники самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі» (СТБ) выйдут на сцену, чтобы показать, как они изменились за восемь месяцев. Меняться парам помогали ведущая и консультант по питанию Мирослава Ульянина, а также тренеры шоу: Марина Боржемская-Узелкова, Вячеслав Узелков и Василий Вирастюк. Накануне финала стало известно, что семейная пара Узелковых распалась. Однако Марина отказывается от всех комментариев, считая, что личные проблемы не для обсуждения на публике.

— Что вы чувствуете накануне финала?

— Каждый год я с нетерпением жду окончания проекта. Это самое масштабное событие нашего шоу. В этот день можно увидеть перевоплощение всех участников, они предстают перед нами совершенно другими людьми: похудевшие, красивые, с макияжем, прическами, в невероятных нарядах, которые подчеркивают их обновленный внешний вид. Но главное, все они счастливы!

В полуфинале у меня осталось две пары, и я наблюдаю за переменами, происходящими с моими участниками, но других-то не вижу. Поэтому, как все зрители, с нетерпением жду выхода всех конкурсантов на сцену. Это мои конкуренты, и мне интересно, как тренеры подготовили своих участников к финалу.

— Как думаете, кто окажется победителем?

— Конечно же, я хочу, чтобы победили мои участники. Они проявили такой труд, упорство и желание изменить свою жизнь, что заслуживают победы. И что скрывать, как девочке мне хотелось бы выиграть у мальчишек (Вячеслава Узелкова и Василия Вирастюка. — Авт.). Но если победит другой тренер, только порадуюсь за него. Ведь победителями в конечном итоге становимся не мы, а наши подопечные. Изначально вкладываем свои знания, умения и труд, а потом (по истечении восьми месяцев нашей «беременности», как я называю работу с участниками) получаем рождение нового человека.

Честно признаюсь, не всеми своими участниками довольна. Но все, что могла, я сделала. Дальше они сами отвечают за работу над собой, результат которой зрители и увидят в финале.

— Вас уже кто-то удивил?

— С участниками «красной» команды я показала все свои возможности как тренер. Мы сделали то, что невозможно было и представить. Члены моей команды никогда не были столь худыми. Богдан сказал, что только в детстве имел такой вес, как сейчас. Правда, тогда он был гораздо ниже ростом, и это было 15 лет назад.

Для меня это уже третий сезон на проекте, и в моем сердце все участники занимают одинаковое место, я никого не выделяю. Чье-то поведение могу не понимать, но не имею права осуждать. В плане работы могу лишь сказать: «Ты лентяй!» И говорю это прямо в лицо, не скрывая. Многие негативно относятся к Наташе из «желтой» команды из-за ее поведения с матерью, но я стараюсь показать, как важно понимать и слышать своих родителей. Неоднократно говорила, что она поймет свою маму, когда сама будет иметь ребенка.

— Впервые на проекте пары были подобраны из родителей и детей.

— Знаете, в этом сезоне я довольна работой родителей. А вот дети недорабатывали. У родителей было больше жажды к победе и результату, нежели у детей. Возможно, в силу возраста. Скорее всего, дети просто привыкли, что родители во всем им помогают, что на них всегда можно положиться. Практика показывает, что не всегда дети в таком возрасте, как наши участники, уже сознательные личности. Мудрость приходит чуть позже. Так что могу сказать со всей ответственностью: родители — моя гордость. Это великие люди, которыми я восхищаюсь.

— Кто из них стал для вас самой большой неожиданностью?

— Не могу кого-то выделить. Все молодцы. Очень хотелось бы, чтобы меня удивил Богдан из «зеленой» команды с мамой Сюзанной. На проекте видны были огромные внутренние изменения этого парня. Хорошо было бы, чтобы он стал красивым, уверенным в себе человеком, тогда ему легче будет идти по жизни. Не знаю, как у них дела сейчас. Здорово, если к внутренним изменениям добавились и внешние.

— Какой период похудения был самым сложным?

— Когда участники вернулись домой после лагеря. Четыре месяца (а кто-то меньше, если покидает проект раньше) они худеют на проекте и еще четыре — дома. И вот дом — самое большое испытание. На базе за участником все время следят, контролируют, помогают, поддерживают. Он не думает о том, что завтра нужно идти и зарабатывать деньги, чтобы купить продукты и оплатить коммунальные услуги. Как и о том, что утром надо бежать в спортзал, потом на работу, затем снова в зал, чтобы поддерживать форму.

Ребята столкнулись с огромным испытанием, когда их режим поменялся. К тому же зимой организм набирает вес, а им нужно, наоборот, худеть. Весь контроль за похудением ложится только на их плечи. Ответственность переносится с тренера на самих участников. Да, они могли мне звонить, консультироваться. Мы общались дистанционно, но участникам пришлось вернуться к обычной жизни, где их ждет масса испытаний.

— Что вы им советовали на этапе домашнего похудения?

— Мои участники знали, что могут на меня рассчитывать в любое время. Если я видела, что человек сдается, делала все возможное, чтобы он снова воспрянул духом. Я снимаю много видео на тренировках. Когда участники сдаются, начинают ныть и жаловаться, показываю видео первых недель, когда многие задачи представляли для них огромную трудность, а сейчас они делают это с легкостью. Участники видят себя в зеркале каждый день и быстро забывают, какими пришли на проект. И вот это видео работает лучше любой мотивации.



* Работа в телепроекте отнимает очень много времени, но Марина старается принимать максимальное участие в жизни своих детей

— Какой режим питания и тренировок, исходя из вашего опыта в проекте, наиболее успешный?

— Для каждого это индивидуально. Тренировки ежедневные. Выходной только в воскресенье. Режим питания должен быть такой, как мы учим на проекте: завтрак, перекус, обед, перекус и ужин. Некоторым ребятам больше подходит трехразовое питание, кому-то — четырехразовое. У мужчин обмен веществ отличается от женского, поэтому представителям сильного пола есть хочется чаще.

Если участник начинает испытывать чувство голода, значит, ему не подходит данная система питания, и мы ее меняем. У них большие физические нагрузки, и питаться нужно хорошо. Нельзя сравнивать человека, который живет обычной жизнью и иногда ходит в зал, и участника, тренирующегося два раза в день для сжигания калорий. Я рекомендую частые перекусы, но так, чтобы перерыв между едой составлял два-три часа.

— Как меняется ваш график во время съемок проекта?

— Очень сильно. Мои клиенты (Марина работает персональным фитнес-тренером. — Авт.) это точно ощущают. Когда мы в лагере похудения, я не могу уделять им время — все отдаю участникам проекта. И даже после лагеря многие переезжают к нам с Вячеславом в Винницу, где мы продолжаем их тренировать. Вечерние кардиоупражнения они выполняют сами, а утренние занятия закреплены за мной. Поэтому время для клиентов нахожу до «Зважених…» или после проекта. Но при этом я остаюсь мамой и стараюсь принимать максимальное участие в жизни своих детей. Знаете, такая супермама и суперженщина. Спасаю мир и людей от лишнего веса.

— С кем остаются дети, когда вы уезжаете на съемки?

— С моими родителями. Когда учеба заканчивается, по возможности забираю их в лагерь похудения.

— Вы сами придерживаетесь каких-то диет, особых тренировок?

— Тренируюсь каждый день, кроме воскресенья. Уделяю своим занятиям минимум час. Полноценная тренировка — от полутора до двух часов. Это и кардиотренировки, и силовые. Стараюсь разделять их, поскольку у худых людей другая специфика — два-три раза в неделю кардиотренировки, остальные — силовые. Мой режим питания состоит из трех приемов пищи, потому что больше я не хочу и не успеваю. Но мне достаточно того, что съедаю, не испытываю дополнительной потребности в еде.

— Где планируете встречать Новый год?

— Как всегда, в кругу семьи, за новогодним столом. В этом году дети заказали перепелок с яблочной начинкой. Буду мариновать птицу в соево-йогуртовом соусе несколько часов, потом нафарширую яблочками и отправлю в духовку. Дочь Оливка может съесть даже три перепелки за один присест. Они получаются очень сочными и вкусными.

— О чем мечтаете?

— Об отдыхе. Банальная простая мечта. Сейчас у меня много времени занимает работа с клиентами и тренировки участников «Зважених та щасливих». Мечтаю о нескольких свободных днях, когда смогу просто поиграть в снежки с детьми, погулять на улице. Просто уделить время своей большой семье. Последние дни и месяцы у меня было очень мало времени для родных и близких. Надеюсь, в период новогодних праздников будем дурачиться и радовать друг друга. А потом я готова вновь стать тренером «Зважених…». В конце концов, это мое любимое дело.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы консультанта по питанию проекта «Зважені та щасливі» о том, как надо правильно худеть.

Тем временем у финалистов седьмого сезона «Зважених та щасливих» Максима Письмиченко и Алины Буць приятное событие в жизни — они ждут ребенка.



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