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Самый сложный период в похудении — когда участники возвращаются домой, — тренер «Зважених і щасливих»

12:14 22 декабря 2018   120
Марина Боржемская-Узелкова
Таисия БАХАРЕВА, «ФАКТЫ»

Уже 27 декабря участники самого весомого шоу страны «Зважені та щасливі» (СТБ) выйдут на сцену, чтобы показать, как они изменились за восемь месяцев. Меняться парам помогали ведущая и консультант по питанию Мирослава Ульянина, а также тренеры шоу: Марина Боржемская-Узелкова, Вячеслав Узелков и Василий Вирастюк. Накануне финала стало известно, что семейная пара Узелковых распалась. Однако Марина отказывается от всех комментариев, считая, что личные проблемы не для обсуждения на публике.

— Что вы чувствуете накануне финала?

Каждый год я с нетерпением жду окончания проекта. Это самое масштабное событие нашего шоу. В этот день можно увидеть перевоплощение всех участников, они предстают перед нами совершенно другими людьми: похудевшие, красивые, с макияжем, прическами, в невероятных нарядах, которые подчеркивают их обновленный внешний вид. Но главное, все они счастливы!

В полуфинале у меня осталось две пары, и я наблюдаю за переменами, происходящими с моими участниками, но других-то не вижу. Поэтому, как все зрители, с нетерпением жду выхода всех конкурсантов на сцену. Это мои конкуренты, и мне интересно, как тренеры подготовили своих участников к финалу.

— Как думаете, кто окажется победителем?

Конечно же, я хочу, чтобы победили мои участники. Они проявили такой труд, упорство и желание изменить свою жизнь, что заслуживают победы. И что скрывать, как девочке мне хотелось бы выиграть у мальчишек (Вячеслава Узелкова и Василия Вирастюка. — Авт.). Но если победит другой тренер, только порадуюсь за него. Ведь победителями в конечном итоге становимся не мы, а наши подопечные. Изначально вкладываем свои знания, умения и труд, а потом (по истечении восьми месяцев нашей «беременности», как я называю работу с участниками) получаем рождение нового человека.

Честно признаюсь, не всеми своими участниками довольна. Но все, что могла, я сделала. Дальше они сами отвечают за работу над собой, результат которой зрители и увидят в финале.

— Вас уже кто-то удивил?

С участниками «красной» команды я показала все свои возможности как тренер. Мы сделали то, что невозможно было и представить. Члены моей команды никогда не были столь худыми. Богдан сказал, что только в детстве имел такой вес, как сейчас. Правда, тогда он был гораздо ниже ростом, и это было 15 лет назад.

Для меня это уже третий сезон на проекте, и в моем сердце все участники занимают одинаковое место, я никого не выделяю. Чье-то поведение могу не понимать, но не имею права осуждать. В плане работы могу лишь сказать: «Ты лентяй!» И говорю это прямо в лицо, не скрывая. Многие негативно относятся к Наташе из «желтой» команды из-за ее поведения с матерью, но я стараюсь показать, как важно понимать и слышать своих родителей. Неоднократно говорила, что она поймет свою маму, когда сама будет иметь ребенка.

— Впервые на проекте пары были подобраны из родителей и детей.

— Знаете, в этом сезоне я довольна работой родителей. А вот дети недорабатывали. У родителей было больше жажды к победе и результату, нежели у детей. Возможно, в силу возраста. Скорее всего, дети просто привыкли, что родители во всем им помогают, что на них всегда можно положиться. Практика показывает, что не всегда дети в таком возрасте, как наши участники, уже сознательные личности. Мудрость приходит чуть позже. Так что могу сказать со всей ответственностью: родители — моя гордость. Это великие люди, которыми я восхищаюсь.

— Кто из них стал для вас самой большой неожиданностью?

— Не могу кого-то выделить. Все молодцы. Очень хотелось бы, чтобы меня удивил Богдан из «зеленой» команды с мамой Сюзанной. На проекте видны были огромные внутренние изменения этого парня. Хорошо было бы, чтобы он стал красивым, уверенным в себе человеком, тогда ему легче будет идти по жизни. Не знаю, как у них дела сейчас. Здорово, если к внутренним изменениям добавились и внешние.

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— Какой период похудения был самым сложным?

Когда участники вернулись домой после лагеря. Четыре месяца (а кто-то меньше, если покидает проект раньше) они худеют на проекте и еще четыре — дома. И вот дом — самое большое испытание. На базе за участником все время следят, контролируют, помогают, поддерживают. Он не думает о том, что завтра нужно идти и зарабатывать деньги, чтобы купить продукты и оплатить коммунальные услуги. Как и о том, что утром надо бежать в спортзал, потом на работу, затем снова в зал, чтобы поддерживать форму.

Ребята столкнулись с огромным испытанием, когда их режим поменялся. К тому же зимой организм набирает вес, а им нужно, наоборот, худеть. Весь контроль за похудением ложится только на их плечи. Ответственность переносится с тренера на самих участников. Да, они могли мне звонить, консультироваться. Мы общались дистанционно, но участникам пришлось вернуться к обычной жизни, где их ждет масса испытаний.

— Что вы им советовали на этапе домашнего похудения?

— Мои участники знали, что могут на меня рассчитывать в любое время. Если я видела, что человек сдается, делала все возможное, чтобы он снова воспрянул духом. Я снимаю много видео на тренировках. Когда участники сдаются, начинают ныть и жаловаться, показываю видео первых недель, когда многие задачи представляли для них огромную трудность, а сейчас они делают это с легкостью. Участники видят себя в зеркале каждый день и быстро забывают, какими пришли на проект. И вот это видео работает лучше любой мотивации.


* Работа в телепроекте отнимает очень много времени, но Марина старается принимать максимальное участие в жизни своих детей

— Какой режим питания и тренировок, исходя из вашего опыта в проекте, наиболее успешный?

Для каждого это индивидуально. Тренировки ежедневные. Выходной только в воскресенье. Режим питания должен быть такой, как мы учим на проекте: завтрак, перекус, обед, перекус и ужин. Некоторым ребятам больше подходит трехразовое питание, кому-то — четырехразовое. У мужчин обмен веществ отличается от женского, поэтому представителям сильного пола есть хочется чаще.

Если участник начинает испытывать чувство голода, значит, ему не подходит данная система питания, и мы ее меняем. У них большие физические нагрузки, и питаться нужно хорошо. Нельзя сравнивать человека, который живет обычной жизнью и иногда ходит в зал, и участника, тренирующегося два раза в день для сжигания калорий. Я рекомендую частые перекусы, но так, чтобы перерыв между едой составлял два-три часа.

— Как меняется ваш график во время съемок проекта?

— Очень сильно. Мои клиенты (Марина работает персональным фитнес-тренером. — Авт.) это точно ощущают. Когда мы в лагере похудения, я не могу уделять им время — все отдаю участникам проекта. И даже после лагеря многие переезжают к нам с Вячеславом в Винницу, где мы продолжаем их тренировать. Вечерние кардиоупражнения они выполняют сами, а утренние занятия закреплены за мной. Поэтому время для клиентов нахожу до «Зважених…» или после проекта. Но при этом я остаюсь мамой и стараюсь принимать максимальное участие в жизни своих детей. Знаете, такая супермама и суперженщина. Спасаю мир и людей от лишнего веса.

— С кем остаются дети, когда вы уезжаете на съемки?

— С моими родителями. Когда учеба заканчивается, по возможности забираю их в лагерь похудения.

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— Вы сами придерживаетесь каких-то диет, особых тренировок?

— Тренируюсь каждый день, кроме воскресенья. Уделяю своим занятиям минимум час. Полноценная тренировка — от полутора до двух часов. Это и кардиотренировки, и силовые. Стараюсь разделять их, поскольку у худых людей другая специфика — два-три раза в неделю кардиотренировки, остальные — силовые. Мой режим питания состоит из трех приемов пищи, потому что больше я не хочу и не успеваю. Но мне достаточно того, что съедаю, не испытываю дополнительной потребности в еде.

— Где планируете встречать Новый год?

— Как всегда, в кругу семьи, за новогодним столом. В этом году дети заказали перепелок с яблочной начинкой. Буду мариновать птицу в соево-йогуртовом соусе несколько часов, потом нафарширую яблочками и отправлю в духовку. Дочь Оливка может съесть даже три перепелки за один присест. Они получаются очень сочными и вкусными.

— О чем мечтаете?

— Об отдыхе. Банальная простая мечта. Сейчас у меня много времени занимает работа с клиентами и тренировки участников «Зважених та щасливих». Мечтаю о нескольких свободных днях, когда смогу просто поиграть в снежки с детьми, погулять на улице. Просто уделить время своей большой семье. Последние дни и месяцы у меня было очень мало времени для родных и близких. Надеюсь, в период новогодних праздников будем дурачиться и радовать друг друга. А потом я готова вновь стать тренером «Зважених…». В конце концов, это мое любимое дело.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали советы консультанта по питанию проекта «Зважені та щасливі» о том, как надо правильно худеть.

Тем временем у финалистов седьмого сезона «Зважених та щасливих» Максима Письмиченко и Алины Буць приятное событие в жизни — они ждут ребенка.

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