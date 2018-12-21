Минюст показал обновленный корпус Лукьяновского СИЗО (фото)

Украина

В Киеве открыли новый корпус Лукьяновского СИЗО, в котором с февраля 2018 года проводился масштабный капитальный ремонт. Об этом сообщили Українські новини.

В корпусе отремонтировано 25 камер и восстановлено функционирование бани. Кроме того, было обновлено приемное отделение, кабинеты врача, начальника и оперативников, а также бытовая комната.

По оценкам Минюста, введение корпуса в эксплуатацию позволит создать в СИЗО дополнительные 100 мест, при этом учтена норма площади 4 кв. метра на одного человека, предусмотрено полноценное естественное освещение камер, обновлены инженерные сети, утеплен фасад.

Камеры оборудованы мебелью и инвентарем, а в отдельных камерах установлены новые современные телевизоры и кондиционеры.

Важно, что кроме бытовых улучшений, в корпусе дополнительно установили 7 камер видеонаблюдения.

Общие бюджетные ассигнования на ремонт корпуса составили более 3 млн гривен.

Напомним, решение о проведении ремонта было принято после того, как Минюсту не удалось найти желающих построить для Киева новый СИЗО.

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