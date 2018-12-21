Убийство Гандзюк: следователи СБУ выдвинули новую версию

Украина

В деле о покушении на Екатерину Гандзюк появилась новая версия — в причастности к заказу ее убийства заподозрили чиновников, «крышующих» незаконную вырубку леса на Херсонщине. Об этом в Facebook сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

В рамках отработки данной версии следствие установило, что на территории Голопристанского, Олешковского и других районов Херсонской области при содействии чиновников органов власти осуществляется незаконная вырубка лесов для продажи древесины. Преступную деятельность маскируют под санитарную рубку поврежденных от пожара деревьев.

В рамках разработки данной версии уже объявлены первые подозрения.

«Сейчас объявлено о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст. 115 Уголовного кодекса Украины семи фигурантам дела», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно имя нового подозреваемого в деле об убийстве Екатерины Гандзюк Алексея Левина — Алексей Москаленко. До последнего времени он считался ключевой фигурой в организации нападения на Гандзюк.

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