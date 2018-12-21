Конец "прошлому веку": в Германии закрылась последняя угольная шахта

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В Германии, в городе Ботропе, закрылась последняя в стране угольная шахта Prosper-Haniel.

Напомним, в рамках реформирования угольной отрасли Украины правительство предложило 33 государственные шахты страны объединить в одну Национальную угольную компанию. Концепция реформирования угольной отрасли разработана до 2020 года. Национальная угольная компания, которая объединит государственные шахты и определит, какие из них нуждаются в финансировании для дальнейшей модернизации.

Как сообщает DW , с закрытием последней шахты в ФРГ прекратили добычу угля подземным способом. Сохранилась лишь разработка залежей бурого угля открытым способом в карьерах и разрезах.

«Одна из важнейших в прошлом отраслей немецкой экономики прекратила свое существование. 21 декабря 2018 года войдет в историю Германии как тот день, когда в бывшем шахтерском городке Ботропе торжественно закрылась самая последняя в стране угольная шахта Prosper-Haniel», — пишет издание.

В Германии сворачивание угольной отрасли растянули «на многие десятилетия» с помощью государственных субсидий, пишет DW, называя немецкий подход социально ответственным и гуманным по отношению к шахтерам.



При этом издание отмечает, что недостатком немецкого подхода стало расходование «гигантских средств» налогоплательщиков на многолетнюю поддержку представителей одной отдельно взятой профессии.

По данным немецких СМИ, на субсидирование добычи каменного угля было израсходовано приблизительно 200 миллиардов евро бюджетных денег. В Германии немало тех, кто считает, что такие средства можно было бы куда эффективнее потратить на создание в шахтерских городах предприятий перспективных отраслей и на развитие системы образования в угольных бассейнах, отмечает DW.

DW напоминает, что в Бельгии последнюю шахту закрыли еще в 1992 году, во Франции — в 2004-м, в Великобритании — в 2015-м. Во всех этих странах добычу каменного угля прекращали по экономическим причинам. Отказ от него из экологических соображений (защита населения от смога, а глобального климата — от выбросов парниковых газов) — тенденция лишь самого последнего времени.

Издание отмечает, что упадок угольной отрасли — давно начавшийся общеевропейский тренд, связанный не столько с истощением запасов, сколько с падающей конкурентоспособностью подземной добычи в условиях растущей глобальной конкуренции со стороны других стран-поставщиков и других источников энергии. И основной вывод, который должны сделать страны постсоветского пространства, — «того значения, какое угольная отрасль и шахтерская профессия имели в 20-м веке, у них в 21-м веке уже точно не будет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на оккупированной территории Донецкой области так называемые «власти» ликвидируют шахты, на которых еще можно добывать уголь.

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