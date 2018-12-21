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Стрельба в центре Вены: есть погибшие
В центре столицы Австрии — Вены — произошла стрельба, в результате один человек погиб и один получил ранения. По информации местного издания Kurier, инцидент произошел неподалеку от популярного среди туристов ресторана Figlmüller
По свидетельству очевидцев, злоумышленники произвели как минимум пять выстрелов посреди улицы Бейкерштрассе. Мишенями были двое мужчин, которым стреляли в голову. Одна из жертв скончалась, второй мужчина получил ранения.
Стрелявшего задержали.
Версию теракта полиция исключила. Тем не менее в районе, где произошла стрельба, были введены повышенные меры безопасности. Квартал заблокирован правоохранителями, над ним кружит вертолет.
Напомним, 11 декабря в Страсбурге (Франция) исламист открыл стрельбу из автоматического оружия на рождественской ярмарке. Тогда погибли четыре человека. После нескольких дней поисков он был застрелен полицией.
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