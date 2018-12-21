Происшествия

Избили битами и бросили умирать на холоде: в Запорожской области зверски расправились с воровкой

Бессмысленное по своей жестокости убийство произошло в Запорожской области. Двое мужчин, заподозрив соседку в краже сахара, решили ее проучить, но перестарались. Избитая и раздетая догола женщина умерла от переохлаждения. «ФАКТАМ» стали известны подробности этой жуткой истории.

— Двое жителей села Приморское приехали в дом к женщине-соседке, которую заподозрили в том, что она украла у одного из них мешок сахара, — рассказали «ФАКТАМ» в прокуратуре Запорожской области. — Женщина в это время спала. Ее вытянули на улицу и начали избивать. После чего мужчины затолкали связанную жертву в багажник «Жигулей».

Преступники целый день ездили по району с женщиной в багажнике. Встречали с поезда детей одного из них, потом подвозили домой их маму с работы. По дороге заехали на ферму и купили несколько мешков опилок, которые бросили в багажник прямо на жертву.

В какой-то момент жена одного из преступников увидела, что в багажнике автомобиля лежит связанная женщина. Она спросила у мужа: «Кто это?» На что тот ответил: «Это воровка. Ее надо проучить. Мы ее немного покатаем, а потом выпустим возле кладбища — пусть домой возвращается пешком».

Мужчины вывезли свою жертву на пустырь, вытащили из багажника и принялись избивать. Один из них достал биту и ударил несколько раз женщину по голове, плечу и телу. Другой бил ногой, стараясь попасть в голову. Сами преступники говорят о том, что женщина плакала и просила ее не бить, но они продолжали экзекуцию.

Один из них приказал жертве раздеться догола. Температура воздуха в то время была +8. Женщина со слов самих же преступников, тряслась от холода. Они сожгли ее одежду и продолжили экзекуцию. Били ногами и битой. А потом по очереди справили на жертву малую нужду.

Избиение и издевательства с небольшими перерывами длились около четырех часов. Время от времени женщину душили полиэтиленовым пакетом. Причем один из участников экзекуции все время давал советы своему дружку, как нужно зажимать края пакета, чтобы жертва подольше помучилась.

За всем этим со стороны наблюдала жена одного из преступников — мать троих детей. Иногда в перерывах эта женщина подходила к жертве и промывала ей раны… пивом.

Устав, мужчины бросили свою жертву голой на пустыре и уехали. По показаниям эксперта, она еще некоторое время была жива. Эксперты подсчитали, что у несчастной были переломаны семь ребер. Но смерть наступила от переохлаждения.

Преступников вычислили быстро — уже на следующий день. Васильевский райсуд приговорил одного из палачей к семи годам лишения свободы по статьям «Пытки», «Незаконное лишение свободы», «Нанесение телесных повреждений средней тяжести» и «Оставление в опасности». В отношении другого участника избиения дело выделено в отдельное производство.

О том, действительно ли потерпевшая украла у своих соседей мешок сахара, так и осталось не известным.

Ранее «ФАКТЫ» писали, о том, что жители села Нижняя Апша, что на Закарпатье, собирались устроить самосуд над 14-летним убийцей, которого суд отпускал на свободу под залог.

А в Запорожье люди летом устроили самосуд над вором, промышлявшим на пляже. Молодой мужчина попался на краже ценных вещей, оставленных ушедшими купаться отдыхающими.

В то же время в Харькове активисты, не надеясь на полицию, наказали автовора, привязав его к дереву.

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