Общество

"Карточка киевлянина" изменится: что об этом нужно знать

На смену действующей социальной карте киевлянина в столице вводится многофункциональная электронная карта «Муниципальная карта «Карточка киевлянина» . Такое решение принял Киевсовет на своем заседании в четверг, 20 декабря.

«Нововведения связаны с тем, что срок действия договоров с компанией, которая обеспечивает работу нынешней системы, заканчивается 31 декабря 2018 года. Обслуживанием новой карты будет заниматься город и КП «Главный информационно-вычислительный центр», — сказано в сообщении.

Ожидается, что новая муниципальная карта «Карточка киевлянина» получит расширенный функционал. В частности, она будет иметь транспортное приложение (аналог «зеленой» карты метро) и платежное приложение (возможность осуществлять безналичные платежи и снятие наличных).

Кроме того, городская карта предусматривает подключение и других функций: коммунальное приложение (данные о льготах и ​​субсидиях при оплате услуг ЖКХ); медицинское приложение (предоставление спектра медицинских услуг); торговое приложение (предоставление и учет скидок в розничных торгово-сервисных предприятиях, аптеках, лечебных учреждениях, учреждениях культуры и т. д. ); образовательное приложение (предоставление и учет услуг и сервисов ученикам учебных заведений).

Согласно решению Киевсовета, получить муниципальную карту смогут получатели каких-либо льгот и выплат из городской казны.

«Для получения ​​карты необходимо будет подать заявление в банк-участник проекта и предоставить пакет документов: паспорт; идентификационный код; документы, подтверждающие право на получение муниципальной карты (ученический, студенческий, справка с места работы и т. п. ), документы о предоставлении льгот, компенсаций и пособий», — сказано в сообщении.

Социальную карту должны выдать в течение 30 дней после подачи заявления и документов.

Депутаты определили, что ныне действующие «Карточки киевлянина» будут действительными до окончания срока их действия.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что вернуть переплаченные деньги за тепло предыдущему поставщику услуг киевлянам можно через личный кабинет, воспользовавшись, в частности, «Карточкой киевлянина».

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