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Дело Сенцова: адвокат отреагировал на планы по его "привлечению к труду"
Украинский политзаключенный Олег Сенцов не собирается трудиться в российской колонии. Об этом адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявил Крым.Реалии, комментируя отчет ФСИН о том, что заключенный, которого выписали из медчасти, уже «может привлекаться к труду».
«Он не собирается трудится и не желает быть (привлечен. Ред.) к никакому производству. Может он и может привлекаться к труду, но это понятие относительное: легкий, тяжелый. Может это труд в библиотеке», — сказал он.
По словам защитника, у него нет информации о состоянии здоровья Сенцова и получить ее он сможет только в середине января, когда посетит своего клиента в Лабытнанги.
«Я буду у него только в середине января и узнаю об этом уже непосредственно на месте», — сказал Динзе.
21 декабря пресс-служба управления российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщила, что Сенцова перевели из медицинской части в отряд по рекомендации лечащего врача.
Перед этим стало известно, что украинец наконец получил посылку с необходимыми ему теплыми вещами, которая шла в колонию в течение двух месяцев.
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