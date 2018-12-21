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- 20:15 Более тридцати тонн суррогата: в Николаеве накрыли подпольное производство алкоголя
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Более тридцати тонн суррогата: в Николаеве накрыли подпольное производство алкоголя (фото, видео)
Трое николаевцев создали мощную сеть подпольных цехов по производству алкогольного фальсификата. Только за один день сотрудники полиции провели в разных районах Николаева 40 обысков в квартирах членов организованной преступной группировки, а также в гаражах и складах, оборудованных под цеха по производству фальсифицированной продукции.
Как сообщили «ФАКТАМ» в Управлении защиты экономики Николаевской области, в результате обысков всего изъято 32 тысячи (!) литров спирта, суррогатных водки, коньяка и виски на общую сумму около 2 миллионов гривен, оборудование для производства фальсификата.
Кроме того, правоохранители изъяли более 16 тысяч пачек сигарет, на части которых имеются марки акцизного налога с признаками подделки.
Изъяты черновые записи, документы трех подпольных предприятий, 14 печатей, более 665 тысяч гривен, почти 24 тыс. долларов США и 480 евро.
Для реализации фальсифицированной продукции «бизнесмены» использовали торговые знаки украинских компаний и поддельные акцизные марки.
Как уточнили в отделе коммуникации полиции Николаевской области, алкогольные напитки, злоумышленники разливали в бутылки и поставляли для продажи в продуктовые магазины Николаева и области.
Все изъятое будет отправлено на экспертное исследование.
Организатор преступной группы и двое его сообщников в возрасте от 32 до 40 лет задержаны.
Уголовное производство открыто по статьям УК Украины, предусматривающим наказание за изготовление и сбыт фальсифицированной подакцизной продукции. «Предпринимателям» грозит до десяти лет лишения свободы. Устанавливаются другие соучастники преступления.
Стоит отметить, что у николаевских «виноделов» еще весной изъяли 20 тонн фальсификата.
«Элитный» алкоголь разливали также на ферме под Киевом.
А во Львове осудили фальсификаторов, подделавших водку на миллион.
Ранее Национальная полиция сообщила об изъятии более 8 тонн фальсифицированного алкоголя на сумму свыше двух миллионов гривен. Подпольные цеха находились в Киеве, Черниговской и Сумской областях.
Оперативные фото
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