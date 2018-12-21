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Шоу-бизнес

Влюблены и счастливы: Вячеслав и Марина Узелкова показали трогательное фото (фото)

20:24 21 декабря 2018   734
Вячеслав и Марина Узелковы
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Тренер проекта «Зважені і щасливі» Вячеслав Узелков, несмотря на слухи о разводе, опубликовал в Instagram фото с женой Мариной, на котором они позируют, обнявшись, как счастливая и влюбленная пара. Снимок был сделан во время финала шоу о похудении. Глядя на счастливые лица пары, сложно говорить о разводе.

«Ну вот вы все и я дождались последнего эфира, и вы знаете, кто в финале, за кого нужно голосовать. От себя скажу, что все участники заслуживают на победу. И они уже победили, в первую очередь — себя. Это шоу перевоплощает людей и делает их лучше», — написал Узелков и ни словом не обмолвился об отношениях с Мариной. Она также не комментирует ситуацию.

«Я безудержный оптимист! И всегда, во что бы то ни было, верю в успех. Верю, что все будет хорошо! Иначе быть не может. В трудные и болезненные моменты я продолжаю верить. Мне кажется, что без веры жизнь была бы лишена смысла! Этот вкус к жизни хочу привить Роберту и Оливии», — написала Узелкова на своей странице в социальной сети", — написала Марина в Instagram.

Ранее Вячеслав в сети трогательно признался в любви жене.

Предположительно, Вячеслав и Марина дадут ответы на все вопросы после окончания шоу «Зважені і щасливі».

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что дело о разводе Ани Лорак рассмотрит Шевченковский суд Киева. Певица впервые дала откровенное интервью, в котором рассказала своих переживаниях.

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