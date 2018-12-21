Перестала быть жертвой: Ани Лорак рассказала о переживаниях по поводу развода

Шоу-бизнес

Популярная украинская певица Ани Лорак, для которой этот год оказался очень тяжелым в личном плане, продолжает хранить молчание по поводу развода. Известно, что финальную точку в отношениях певицы с мужем Муратом Налчаджиоглу поставит Шевченковский суд Киева. Слушание о разводе назначено на 24 декабря.

В это время Ани Лорак продолжает колесить по городам России с концертами, публикует в Instagram фото в ярких нарядах, иногда — снимки с дочерью Софией. О своих переживаниях певица впервые рассказала в интервью журналу «Караван историй».

После того, как в сети появилось скандальное видео, на котором Мурат жарко обнимается со столичной тусовщицей, жизнь Ани Лорак кардинально изменилась. Она прекратила общение с мужем и приняла решение о разводе.

«Я сказала иллюзиям: „Прощайте“. Это первое, что во мне изменилось. Второе — перестала быть жертвой». Не следует цепляться за события, людей, отношения. Если мужчина любит женщину, он ее ценит и понимает. Если нет — то речь точно не про любовь. А тогда зачем? Мы пришли на Землю, чтобы быть счастливыми. Точка. Три слова, которые адресую тем, кто меня обидел: «Отпускаю. Прощаю. Благодарю», — рассказала певица.

Она также призналась, что больше не впускает в свою жизнь людей, которые могут ее сломать. Все свое время она посвящает работе и любимой дочери Софии. При этом слова артистки в интервью звучат довольно абстрактно. В интервью она не упоминает ни о муже, ни о разводе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что муж Ани Лорак рассказал о своих переживаниях в сети, написав, что скоро все станет на свои места.

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