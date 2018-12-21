34.96 27.58 31.58
Киев: -1
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Сексуальные сестры-близняшки похвастались стройными фигурами на новом соблазнительном снимке (фото)

21:03 21 декабря 2018   498
Близняшки Маргарита и Виктория
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Сексуальные сестры-близняшки Маргарита и Виктория из Чехии, покорившие сеть своими формами, которым может позавидовать звезда Instagram Ким Кардашьян, порадовали поклонников новыми соблазнительными снимками.

Красотки опубликовали в сети фото, на которых позируют в облегающих платьях, подчеркивающих их выдающиеся формы.

Фишкой Маргариты и Виктрии является то, что девушки фотографируются в одинаковых нарядах. Сестры так похожи, что их невозможно различить. А поклонники в комментариях вступают в споры, чья пятая точка выглядит аппетитнее.

Напомним, недавно девушки отдыхали на испанском острове Ибица и порадовали своих поклонников горячими снимками в бикини.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что российская Ким Кардашьян Анастасия Квитко покорила сеть своими формами.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.

Киев
-1

Ветер: 2 м/с  3
Давление: 750 мм

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины