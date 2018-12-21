Сексуальные сестры-близняшки похвастались стройными фигурами на новом соблазнительном снимке (фото)

Шоу-бизнес

Сексуальные сестры-близняшки Маргарита и Виктория из Чехии, покорившие сеть своими формами, которым может позавидовать звезда Instagram Ким Кардашьян, порадовали поклонников новыми соблазнительными снимками.

Красотки опубликовали в сети фото, на которых позируют в облегающих платьях, подчеркивающих их выдающиеся формы.

Фишкой Маргариты и Виктрии является то, что девушки фотографируются в одинаковых нарядах. Сестры так похожи, что их невозможно различить. А поклонники в комментариях вступают в споры, чья пятая точка выглядит аппетитнее.

Напомним, недавно девушки отдыхали на испанском острове Ибица и порадовали своих поклонников горячими снимками в бикини.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что российская Ким Кардашьян Анастасия Квитко покорила сеть своими формами.

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