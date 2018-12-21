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Политика

В Украине отменят высшую меру наказания для одной из категорий заключенных

21:32 21 декабря 2018   127
В Украине отменят высшую меру наказания для одной из категорий заключенных
Инф. «ФАКТОВ»

Минюст инициирует отмену пожизненного заключения для женщин. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.

По его информации в эфире 5 канала, в настоящее время к такой мере наказания в нашей стране приговорены 22 женщины (всего в стране насчитывается 1500 «пожизненников»).

Чернышов отметил, что этот вопрос в органах власти еще не обсуждался, однако в Минюсте опираются на мировой опыт и считают, что пожизненное заключение для женщин нецелесообразно", — отмечает заместитель главы ведомства.

В пользу инициативы, заявил замминистра, говорит тот факт, что у женщин динамика изменений (раскаяния) лучше, чем у мужчин.

«Пожизненное для женщин — даже корифеи пенитенциарной системы считают, что это нецелесообразно», — подытожил чиновник.

Напомним, в пятницу, 21 декабря, Минюст показал обновленный корпус Лукьяновского СИЗО, в котором сделали капитальный ремонт.

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