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В Украине отменят высшую меру наказания для одной из категорий заключенных
Минюст инициирует отмену пожизненного заключения для женщин. Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышов.
По его информации в эфире 5 канала, в настоящее время к такой мере наказания в нашей стране приговорены 22 женщины (всего в стране насчитывается 1500 «пожизненников»).
Чернышов отметил, что этот вопрос в органах власти еще не обсуждался, однако в Минюсте опираются на мировой опыт и считают, что пожизненное заключение для женщин нецелесообразно", — отмечает заместитель главы ведомства.
В пользу инициативы, заявил замминистра, говорит тот факт, что у женщин динамика изменений (раскаяния) лучше, чем у мужчин.
«Пожизненное для женщин — даже корифеи пенитенциарной системы считают, что это нецелесообразно», — подытожил чиновник.
Напомним, в пятницу, 21 декабря, Минюст показал обновленный корпус Лукьяновского СИЗО, в котором сделали капитальный ремонт.
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