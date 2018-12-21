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В Белой Церкви на детский утренник привели живого львенка (видео)
Жители Белой Церкви обсуждают инцидент в одном из детских садов, куда на утренних привели живого львенка. Об этом говорится в сюжете ТСН.
После того, как снимки с праздника появились в сети, зоозащитники назвали инцидент издевательством над диким животным.
И хотя руководство детского сада не увидели в представлении ничего удивительного, в зоопарке говорят, что дети могут стать угрозой для львенка — они могут ударить его и вызвать стресс у животного, и оно в отреагирует в соответствии с инстинктами — поцарапает или укусит обидчика.
Инцидент вызвал ожидаемую реакцию в сети.
Напомним, «ФАКТЫ» писали о нападении медведя на туристку на горной турбазе в Карпатах.
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