Не различает лиц: появились новые тревожные сведения о состоянии Павла Гриба

Украина

Украинский политзаключенный Павел Гриб, удерживаемый в СИЗО российского Краснодара, практически ослеп — он не может разглядеть лица и читать документы. Об этом сообщила правозащитница Марина Дубровина в интервью Главкому.

По ее словам, кроме зрения, ухудшилась память — он плохо понимает слова адвоката.

«Если сравнить с тем, что было в декабре прошлого года, когда я начала защищать его в суде, и тем, что есть сейчас, не обязательно быть врачом, чтобы понять: здоровье парня сдает», — констатировала она.

Как сообщали «ФАКТЫ», 12 декабря заседание Северо-Кавказского окружного военного суда, где слушается дело украинца, пришлось перенести — у подсудимого открылась рвота и появилась сильная боль в животе.

Украинец Павел Гриб пропал 24 августа 2017 года в Беларуси, куда поехал на встречу с девушкой, с которой общался в соцсетях. Впоследствии оказалось, что он был задержан ФСБ РФ и вывезен в Россию, где ему предъявили обвинение в терроризме. 23 июля 2018 года на суде выяснилось, что обвинения украинца базировались на статье Уголовного кодекса РФ, которой не было во время инкриминируемого преступления. Тогда рассмотрение дела было остановлено, однако в ноябре снова возобновлено.

7 ноября Северо-Кавказский окружной военный суд продлил еще на 6 месяцев содержание Гриба под стражей.

Тем временем в Украине открыли уголовное производство на российского следователя, который выбивал показания из Павла.

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