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Названы главные неудачники года из числа миллиардеров
Самым неудачливым миллиардером текущего года можно считать Марка Цукерберга. Об этом говорится в отчете издания Forbes.
Причина — в Марк потерял за 2018 год около 18,7 миллиарда долларов. Из-за резкого обвала стоимости акций Facebook состояние Цукерберга сократилось до 52,5 миллиарда долларов. Это единственный американец, попавший в рейтинг.
На втором месте оказался Амансио Ортега, владелец одного из крупнейших ретейлеров в мире Inditeх, которому принадлежат бренды Zara, Bershka, Massimo Dutti и другие. Акции компании в сентябре 2018 года обвалились до худшего за последние три года показателя, и Ортега потерял 16,2 миллиарда долларов. Его состояние теперь насчитывает 59,6 миллиарда долларов.
На третьем месте — Георг Шеффлер, владелец Schaeffler AG. Из-за падения автомобильного рынка Европы и Китая он потерял 14 миллиардов долларов, теперь его состояние оценивается в 12,9 миллиарда долларов.
Следом идут китайский предприниматель Ма Хуатэн (потери — 10,1 миллиарда долларов, общее состояние — 35,1 миллиарда долларов) и испанский миллиардер Карлос Слим (убыток — 9,3 миллиарда долларов, общее состояние — 56,8 миллиарда долларов).
В 2017 году главным неудачником по версии Forbes стал президент США Дональд Трамп. За год он потерял 600 миллионов долларов, его состояние составило 3,1 миллиарда долларов.
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