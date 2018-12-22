Выборы президента: смогут ли голосовать украинцы за рубежом

Украина

В МИД Украины составили памятку для украинцев, живущих за границей и желающих голосовать на президентских выборах 31 марта 2019 года. Чтобы воспользоваться своим правом избирателя, нужно в ближайшее время проверить свои фамилии в списках избирателей.

Проверить включение фамилии в списки можно как онлайн, так и лично. При наличии доступа к интернету достаточно зайти на сайт государственного реестра избирателей (drv.gov.ua) и зарегистрировать «Личный кабинет». Информация о присутствии в списке избирателей поступит в течение суток.

Те, у кого нет возможности пользоваться интернетом, могут лично прибыть в зарубежное дипломатическое учреждение Украины по месту жительства и подать письменный запрос. При себе нужно будет иметь загранпаспорт.

«Мы призываем уже сейчас граждан Украины проверить свое наличие в списках избирателей, которые будут формироваться. И в спокойном, не пожарном порядке принять необходимые шаги для включения в эти списки, если намерены голосовать», — заявил государственный секретарь МИД Украины Андрей Заяц в интервью «Левому берегу».

Если фамилия в списках есть и адрес проживания указан корректно, избиратель может приходить в день голосования на избирательный участок с 8.00 до 20.00 по местному времени.

Если же информация о человеке в списках избирателей отсутствует или некорректная, необходимо обратиться лично или направить по почте документы в диппредставительство Украины для взятия на консульский учет. Сделать это необходимо заблаговременно, поскольку в день голосования изменения в списки избирателей не вносятся.

Напомним, ранее был составлен календарный план подготовки к выборам. Кандидаты в президенты смогут выдвигаться с 31 декабря 2018 года. Этот процесс продлится до 3 февраля 2019 года.

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