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Дает уроки украинского: адвокат пленного моряка рассказал, как подзащитный проводит время в СИЗО
Еще один захваченный Россией украинский моряк назвал себя военнопленным. 20-летний матрос с буксира «Яны Капу» Евгений Семидоцкий заявил под протокол следствию о своем статусе военнопленного. Таким образом, уже 18 захваченных моряков потребовали обращения в соответствии с нормами Женевской конвенции о военнопленных.
Семидоцкого, как и других моряков, собираются держать под стражей как минимум до 25 января 2019 года. С моряком уже встретился его защитник. «Евгений в хорошем расположении духа. Физически чувствует себя хорошо, никаких жалоб не высказывал. Содержат его в двухместной камере с обвиняемым по другому уголовному делу. Евгений обучает его украинскому языку», — рассказал адвокат Николай Полозов.
Адвокат Семидоцкого Николай Фомин предупредил своего подзащитного, что оперативники ФСБ пытаются склонять украинских моряков к признанию вины в уголовном преступлении.
Напомним, после того, как 25 ноября россияне обстреляли и захватили украинские корабли в международных водах Черного моря, экипаж судов был доставлен в оккупированный Крым, а затем вывезен в Москву. Большинство пленных моряков содержатся в СИЗО «Лефортово».
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