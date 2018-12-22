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Общество

Туристов в Карпатах предупредили об угрозе

8:29 22 декабря 2018   40
лавины
Инф. «ФАКТОВ»

22−24 декабря в Карпатах большой риск схождения лавин. Объявлена снеголавинная опасность третьего уровня. Схождение лавин ожидается в высокогорье Ивано-Франковской и в восточной части Закарпатской областей.

В целом погода в ближайшие дни не будет сопутствовать горным восхождениям. В Карпатах ожидаются порывы ветра 25−30 м/с, сильный мокрый снег с дождем.

В западных областях после обильных осадков возникнет еще одна опасность: существенное повышение уровня воды в реках. 22−24 декабря в реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) уровень воды поднимется на 0,2- 1,2 метра. Ожидается ледоход, возможно формирование заторов льда с резкими колебаниями уровней воды.

Напомним, в большинстве областей Украины 22 декабря синоптики прогнозировали дожди, на востоке и в центре — дожди со снегом. Лишь в южных областях будет облачно с прояснениями и без осадков. По прогнозам народного синоптика Леонида Горбаня, оттепель ожидается с 24 декабря.

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