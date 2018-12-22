Мир

Стрельба в венском кафе: стало известно, кем был убитый

21 декабря в центре столицы Австрии — Вене —в результате стрельбы погиб 31-летний Владимир Роганович из Кавача , которого связывают с мафиозным черногорским кланом Слободана Кашчелана. Второй пострадавший — 22-летний Стефан родом из черногорского города Никшич.

Как сообщает австрийская газета Kurier, противостояние произошло между членами крупнейших мафиозных кланов из Черногории.

«След ведет к двум крупнейшим кланам Черногорского города Котор. По данным ряда СМИ, жертвой стал Владимир Роганович, член клана Кавача», — говорится в сообщении.

По данным издания, 31-летний Роганович в 2009 году был осужден за убийство главаря конкурирующей банды. Через пять лет он вышел из тюрьмы. В мае 2017 года он снова был осужден в Белграде к 8 месяцам тюрьмы за подделку документов.

Kurier подчеркивает, что эти два мафиозных клана в течение многих лет воюют друг с другом. В процессе их «разборок» в 2016 году погибло восемь человек и четверо получили тяжелые ранения. Глава клана — Слободан Кашчелан. Чешский спецназ арестовал его в Праге в середине декабря. Он находился в международном розыске с февраля 2017 за наркоторговлю, контрабанду оружия, отмывание денег и другие преступления.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 11 декабря в Страсбурге (Франция) исламист открыл стрельбу из автоматического оружия на рождественской ярмарке. Тогда погибли четыре человека. Позже убийца был застрелен полицией.

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