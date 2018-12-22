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Итальянские компании открыто нарушили запрет ЕС на поставки оборудования в Крым
После того, как винзавод «Золотая балка» в оккупированном Крыму похвастался современным итальянским оборудованием, у поставщиков в Италии потребовали объяснений. Компании признали, что о европейских санкциях против крымских предприятий знают, но ничего противозаконного в поставках оборудования в Крым не видят.
В компании Bertolaso оправдываются тем, что договор заключали с россиянами, а не с Крымом. «Контракт подписан с Россией, агрофирма „Золотая Балка“ — Россия, но мы знали, что наш товар был предназначен для установки на крымском предприятии. Сначала заказ был оформлен с „Золотой Балкой“ с офисом в Крыму, потом адрес фирмы поменялся, и по просьбе клиента окончательный контракт о продаже подписали с Россией», — сказал представитель коммерческого отдела компании Bertolaso Лука Карасси в эфире Радио Свобода.
«Все законно, ничего подозрительного мы не видим. Мы продаем машинное оборудование разным клиентам, а где они его устанавливают — нас не интересует», — добавил он.
Что касается компания Gortani, то она опровергла сотрудничество с крымским заводом, хотя ее логотип есть на видеопрезентации «Золотой Балки». Компании Innotec и Robino&Galandrino не комментируют ситуацию.
Посольство Украины в Риме направило запросы четырем компаниям с требованием объяснить возможное сотрудничество с фирмой «Золотая балка». Украина обещает вместе с европейскими партнерами реагировать на попытки обойти санкции ЕС.
Напомним, санкции Евросоюза предполагают запрет на любую коммерческую деятельность европейцев с компаниями в оккупированном Крыму. Также был составлен список физических лиц, на которых ЕС наложил персональные санкции.
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