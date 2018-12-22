Трамп оставил всех государственных служащих США без денег на Рождество

Мир

В субботу, 22 декабря, в 07:00 по киевскому времени в США закрылась примерно четверть федеральных учреждений. И дело вовсе не приближающихся рождественских праздниках. Примерно 380 тысяч государственных служащих отправили в неоплачиваемый отпуск. Еще около 420 тысяч госслужащих, от чьей работы государство не может отказаться даже на день, продолжают выполнение служебных обязанностей без оплаты своего труда.

Для такой ситуации в английском языке есть специальное слово — shutdown. Его даже не переводят на русский язык. Оно так и звучит — шатдаун.

Ушли в неоплачиваемый отпуск, в частности, сотрудники Государственного департамента, Министерства внутренней безопасности, Министерства юстиции, НАСА. По всей видимости, закрылись национальные парки и государственные музеи. Без оплаты продолжают работать полицейские, сотрудники спецслужб, медработники, пожарные.

В чем причина такой ситуации? Вечером 21 декабря Конгресс США не смог принять проект федерального бюджета. Палата представителей проголосовала за этот документ. А вот Сенат его заблокировал. Там у республиканцев не хватило голосов.

Камнем преткновения стал единственный пункт — финансирование строительства стены на границе с Мексикой. На его внесении в проект бюджета настоял президент США Дональд Трамп. Для него стена на мексиканской границе — дело принципа. Трамп обещал ее возвести еще во время своей предвыборной кампании в 2016 году. Однако тогда он утверждал, что деньги на это Соединенные Штаты получат от Мексики. Мексика категорически отказалась оплачивать данный проект. И вот Трамп уже почти два года пытается выбить деньги из Конгресса. Речь идет примерно о 8 миллиардах долларов. Именно такая сумма заложена в проект федерального бюджета на 2019 год.

Почему Трамп поставил вопрос на голосование именно сейчас, рискуя устроить шатдаун перед Рождеством? Напомним, в ноябре в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс. С 1 января 2019 года приступают к работе новые слуги народа. В Палате представителей республиканцы утратили большинство. Новым спикером становится представитель демократов Нэнси Пелози. В Сенате республиканцы сохранили большинство.

Очевидно, что в январе проект бюджета с 8 миллиардами долларов на мексиканскую стену обречен при таком раскладе на провал. Вот Трамп и торопится протащить документ через Конгресс в уходящем году. Президент выразил надежду на то, что следующее голосование будет успешным. В противном случае, он обещает «очень долгий шатдаун».

Кроме того, Трамп надеялся, что резкое обострение на мексиканской границе, куда прибыли тысячи мигрантов, желающих попасть в США, вынудит членов Конгресса согласиться с финансированием строительства стены.

Напомним, это уже третий шатдаун в США в 2018 году. Первые два были в январе и феврале. Тогда они были вызваны разногласиями относительно предельного размера дефицита федерального бюджета. В Америке он устанавливается Конгрессом, который вынужден время от времени корректировать этот важный показатель.

Шатдаун немедленно ударил по фондовым рынкам США. Они пережили худшую неделю за последние 10 лет. Просели основные фондовые индексы США. Промышленный индекс Dow Jones за неделю упал на 6,8% (самое серьезное снижение с 2008 года), индекс широкого рынка S&P 500 — на 7% (самое большое падение с августа 2011 года), индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — минус 8,36% (впервые с 2008 года). За пятницу индексы потеряли еще в среднем по 3%.

Причины, конечно, не только в шатдауне. Дали о себе знать напряженные торговые отношения с Китаем, а также очередное повышение базовой ставки Федерального резерва. Это учреждение президенту не подчиняется и проводит самостоятельную политику. В среду, 19 декабря, Федеральная резервная система США (ФРС) объявила о повышении базовой процентной ставки на 0,25 процентных пункта до 2,25−2,5%. И это было четвертое повышение за 2018 год. Трамп дважды на этой неделе призывал главу ФРС Джерома Пауэлла отказаться от повышения ставок.

«Невероятно, что при таком сильном долларе и фактически нулевой инфляции, когда мир вокруг рушится, Париж пылает, а Китай падает, с чего вдруг ФРС вообще рассматривает еще одно повышение ставок? Почувствуйте рынок, не идите на поводу у бессмысленных цифр», — написал Трамп 18 декабря в Twitter. Но Пауэлл не прислушался к мнению главы государства.

Шатдаун нарушил также личные планы Трампа. Президент намеревался 21 декабря отправиться с семьей в принадлежащий ему фешенебельный курорт Мар-а-Лаго во Флориде на 16 дней. По традиции, Дональд и Мелания проводят там каждое Рождество. Сейчас Трамп называет Мар-а-Лаго «зимним Белым домом». В результате Мелания, взяв сына Бэррона, улетела во Флориду, а президент остался в Вашингтоне.

Кстати, американские СМИ с иронией подчеркивают, что первая леди и сын президента воспользовались при этом государственным самолетом. Этого требуют правила национальной безопасности. Пилоты и агенты Секретной службы США, обеспечившие доставку Мелании Трамп в Мар-а-Лаго, зарплату за эту операцию не получат.

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