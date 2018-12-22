Украина

Хуже, чем в России, но лучше, чем в Молдове: эксперты оценили бизнес-климат в Украине

Украина улучшила позиции в рейтинге лучших стран для бизнеса по версии Forbes. В новом рейтинге наша страна занимает 77-е место (в прошлом году — 80-е). Среди стран постсоветского пространства выше всех удалось подняться Эстонии (28-е место) и Грузии (44-е). Россия занимает 55-ю позицию, Казахстан — 65-ю, Молдова — 87-ю.

Составители рейтинга отмечают, что в этом году в Украине улучшилась ситуация с защитой прав собственности. При этом не удалось избежать ухудшения свободы торговли. У Украины также низкие показатели в такой категории как «монетарная свобода» (154 место из 161). На этот индикатор повлияли инфляция и регулирование государством цен.

Рейтинг от Forbes составляется уже 13 год подряд. На этот раз лучшей страной для бизнеса была признана Великобритания. В первую пятерку также вошли Швеция, Гонконг, Нидерланды и Новая Зеландия.

В основу рейтинга положены 15 факторов: защита права собственности в стране, приверженность инновациям, налоговая политика, использование технологий, распространенность коррупции, свобода (личная, свобода торговли, свобода капитала), бюрократическая зарегулированность, защита инвесторов. Также принимаются во внимание обеспеченность рабочей силой, инфраструктурой, объем рынка, качество жизни в стране, политические и экономические риски. То есть берутся как объективные количественные данные от ООН, Всемирного банка и Всемирного экономического форума, так и экспертные оценки от организаций Freedom House, Heritage Foundation, Альянс за права собственности, Transparency International, Marsh & McLennan.

Напомним, ранее Всемирный банк улучшил позиции Украины в рейтинге Doing Business (легкость ведения бизнеса). Кроме того, Украина попала в топ-20 мировых IT-рейтингов.

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