В известном карпатском санатории обнаружили подпольную базу хранения украденной нефти

Происшествия

В Закарпатье на территории санатория «Жемчужина Карпат» сотрудники Нацполиции вместе со службой безопасности АО «Укртранснафта» обнаружили подпольную базу для хранения нефти, которую незаконно выкачивали из магистрального нефтепровода «Дружба».

Отметим, это не единственный факт вмешательства в систему магистрали на нефтепроводе «Дружба». Так, во Львовской области полиция задержала преступную группу из нескольких человек, которые систематически похищали нефть из нефтепровода «Дружба» .

Как сообщает пресс-служба «Укртранснафты», в данном случае откачку сырья осуществляли через врезку в нефтепровод «Броды-Госграница», недалеко от Мукачево, которую специалисты «Укртранснафты» обнаружили по результатам проведения диагностики и ликвидировали 21 декабря.

Окончание маршрута пролегания нелегального трубопровода, длина которого составляет около двух километров, обнаружили на территории санатория «Жемчужина Карпат».

Сообщается, что в одном из помещений пансионата полиция и служба безопасности обнаружили четыре резиновые резервуара и насосы для перекачки нефти. Самый большой из резервуаров (25 м куб.) полностью заполнены похищенной нефтью, другие (по 10 м куб.) — заполнены наполовину.

По факту повреждения магистрального нефтепровода полиция открыла уголовное производство.

Напомним, нефтепровод «Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, построенная в 60-е годы прошлого века для доставки нефти из Волгоуральского нефтегазоносного района в страны СЭВ — Венгрию, Чехословакию, Польшу и ГДР. В систему входит 8900 км трубопроводов, 46 насосных станций, 38 промежуточных насосных станций, резервуарные парки которых вмещают 1,5 млн м³ нефти. По нефтепроводу в страны Европы ежегодно экспортируется 66,5 млн тонн.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что 11 декабря диспетчерские службы нефтепровода «Дружба» зафиксировали разгерметизацию в системе магистрали с утечкой сырой нефти в поле вблизи с. Русское Мукачевского района. Тогда же высказывались предположения, что разлив нефти мог произойти в результате несанкционированной врезки в систему.

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