Общество

День святой Анны: что нельзя делать в праздник

22 декабря православные и грекокатолики отмечают День Святой Анны и вспоминают о чуде зачатия Пресвятой Девы Марии — будущей Матери Спасителя.

Как гласят церковные предания, супруги Анна и Иоаким жили в Палестине. Несмотря на преклонный возраст, у пары не было детей. Иоаким с Анной просили Бога о ребенке, и Всевышний услышал их молитвы. Супругам явился ангел с вестью о том, что Господь исполнит их просьбу, и вскоре у пары родится дочь, которую благословит род человеческий. Анна зачала и в положенный срок родила девочку Марию — будущую Мать Спасителя мира. Святая Анна прожила 70 лет и последние годы жизни провела при храме рядом с дочерью.

Большинство традиций, связанных с Днем Святой Анны, касаются женщин, ожидающих ребенка. Будущим матерям запрещались любые работы, связанные с пряжей, шитьем, вышивкой, вязанием. Не допускали беременных к открытому огню и приготовлению пищи в печи.

Бездетные пары в День Святой Анны шли в церковь и просили даровать им ребенка. А молодые девушки собирались вечером, чтобы вместе готовить рождественские украшения.

По погоде в День Святой Анны определяли, каким будет последний день уходящего года. Солнечная погода в праздник обещала ясный и морозный день 31 декабря. Пасмурный день 22 декабря предвещал оттепель в последний день года.

Напомним, в этом году на 22 декабря приходится день зимнего солнцестояния, когда световой день — самый короткий в году. С этим днем также связано много традиций и полезных примет. 22 декабря возможны проблемы со здоровьем у метеочувствительных людей из-за магнитных бурь.

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