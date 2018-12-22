Общество

С 1 января операции по трансплантации в Украине будут вне закона: названа причина

С 1 января 2019 года в Украине прекращается действие закона, которым разрешено проводить операции по трансплантации органов без согласия донор а. Об этом в Facebook сообщила заместитель главы парламентского комитета по охране здоровья Ирина Сысоенко.

«В следующем году трансплантации в Украине не будет! Так решило правительство, а парламент не смог защитить людей», — написала политик.

Она отметила, что в июне этого года парламент принял новый закон о трансплантации, который с 1 января 2019 должен вступить в действие, а ныне действующий закон потеряет силу. При этом министерству здравоохранения нужно было разработать 29 подзаконных актов и подать их на утверждение правительства. В реальности, по словам Сысоенко, «для введения закона в действие не утверждено ни одного».

Правительство не создало и Единую государственную информационную систему трансплантации.

«С 1 января следующего года в Национальном Институте хирургии и трансплантологии им. А.А. Шалимова НАМН Украины не назначено ни одной операции по трансплантации. При том, что очередь на трансплантацию расписана на четыре месяца вперед!», — уточняет политик.

Сысоенко пишет, что сейчас в Украине происходит ежегодно около 130 операций через семейную трансплантацию. Теперь пациенты, среди которых много детей, окажутся без медицинской помощи.

По ее информации, в общем сейчас в трансплантации в Украине нуждаются около 5000 человек в год.

«Врачи, которые примут решение о трансплантации с 1 января 2019, будут нарушать порядок трансплантации анатомических материалов человека, что влечет за собой уголовную ответственность», — резюмирует Сысоенко и добавляет, что группа нардепов в последний сессионный день пыталась отсрочить введение нового закона в действие, но это не удалось.

Парламентарий обращает внимание на то, что и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун должна объяснить, почему не выполнили закон и обращаться в парламент за помощью.

«За голосование должен бороться именно МОЗ, не допуская страшных последствий своего бездействия, а потом за провал принятых парламентом законов, написать заявление и уйти в отставку! Но для этого нужно иметь совесть и смелость», — резюмирует нардеп.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Верховная Рада приняла изменения в законодательство о трансплантации органов. Установлены новые принципы, условия и порядок применения трансплантации. Закон начнет действовать с 1 января 2019 года.

Закон усовершенствовал юридическую процедуру получения «четко выраженного согласия» («презумпции несогласия») на посмертное донорство. Выбирая между двумя подходами — презумпцией согласия и презумпцией несогласия — было решено остановиться на последнем. Зафиксировано, что лицо должно документально оформить свое согласие стать донором после смерти. Пока этого не сделано, по умолчанию подразумевается нежелание передавать органы и/или анатомические материалы.

В законе указано, что документально согласие может быть оформлено в виде письменного заявления, отметки в паспорте или другом удостоверении личности.

После дачи разрешения на потенциального донора оформляется карта государственного образца. Сведения о лицах, давших согласие на донорство, будут заноситься в Единую государственную информационную систему трансплантации. При этом информация о давших согласие будет считаться конфиденциальной и разглашению не подлежит. Заявление о даче разрешения на трансплантацию может быть отозвано.

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